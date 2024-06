Diana Ross, Lionel Richie y Taylor Swift

En la segunda mitad del Mes del Orgullo Gay, una de las reinas de la comunidad LGBTIQ en la época disco gracias a su tema ‘I’m Coming Out’, Diana Ross, estuvo de fiesta otra vez.

Esto debido a que, casi tres meses después de haber estado de festejo a todo lo alto al haber llegado a las ocho décadas de vida el pasado 26 de marzo y de que a principios de este mes, el 6 de junio para ser exactos, junto a Eminem y Jack White fue parte del concierto en su natal Detroit, Michigan, de la reinauguración de la antigua estación de tren de la capital automotriz de la Unión Americana, esta semana se cumplieron con exactitud seis décadas del lanzamiento de uno de los temas emblemáticos de la agrupación del sello discográfico de Motown con quienes se dio a conocer, The Supremes, y que se trata de “Where Did Your Love Go”.

Si a cumpleañeros nos vamos, fue el pasado jueves 20 cuando otro de los cantantes afroamericanos más importantes del siglo XX, Lionel Ritchie, con quien Diana Ross compartió éxitos como el dueto de la canción homónima de la película “Amor Eterno” (“Endless Love”) que les dio una nominación al Oscar a la Mejor Canción de 1981 así como el de el tema “We Are the World” que fue la base del documental “La gran noche del pop” estrenado por Netflix a principios de este año, llegó a los 75 años de edad el pasado jueves ya que nació en Tuskegee, Alabama, el 20 de junio de 1949.

Richie saltó a la fama en la década de los 70s como compositor y vocalista de la banda de funk The Commodores al escribir y grabar temas exitosos como “Three Times a Lady” y “I’m Easy”, entre otros más, además de aparecer en la película ganadora del Oscar a la Mejor Canción de 1978 por el tema “Last Dance” de “la Reina del Disco”, Donna Summer, “Gracias a Dios es Viernes”, previo a su salida en los años 80, década en la que además de las colaboraciones exitosas mencionadas con Diana Ross destacó en 1980 la producción y autoría de un sencillo número 1 del Billboard como la balada “Lady”, del cantante Kenny Rogers o un Oscar inició una prolífica carrera como solista a partir de 1982.

Es en 1982 cuando de manera oficial Richie inicia su carrera como solista con el pie derecho puesto que con su álbum titulado simplemente “Lionel Richie” llegó a vender cuatro millones de copias; a mediados de la década ganó su propio Oscar a la Mejor Canción de 1985 por el tema “Say You, Say Me” para la película “Sol de Medianoche” y en las décadas siguientes ha seguido produciendo, escribiendo e incluso siendo coach de populares reality shows musicales en los Estados Unidos. Muchas felicidades.

Para terminar, la cantante norteamericana del momento, Taylor Swift llega a las ocho semanas en la cima de los álbumes más vendidos de Billboard con su producción “Tortured Poets Society” en vísperas, según Variety, de romper cuando menos seis récords sobrepasando a Adele, Stevie Wonder y Harry Belafonte, entre otros. ¡Enhorabuena!

