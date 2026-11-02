Días de Muert@s y Houdini

La última semana de octubre se caracterizó por fallecimientos de figuras del Séptimo Arte, desde el domingo 25 con el de Walter Koenig, parte de la tripulación original de “Star Trek”, a los 90 años.

A este le siguió el lunes 26 el de la actriz también norteamericana Susan Saint James, quien aunque consiguió más fama en la pantalla chica destacó en comedias como la parodia “Amor a la primera mordida” (Stan Dragoti, 1979), como pareja de George Hamilton, o la también comedia “Cómo combatir el alto costo de la vida” (Robert Sheerer, 1980), compartiendo créditos con Jessica Lange, entre otras. Por otro lado, el martes 27 se disolvió la existencia del destacado cineasta británico Peter Medak a los 88, quien se inició y terminó sus días dirigiendo para la pantalla chica (incluyendo la serie “Breaking Bad”) pero también dejó un legado importante en el cine.

Ese legado inició desde su memorable ópera prima de 1972 “La clase dominante”, sátira con la que consiguió que su protagonista, el primer actor también británico Peter O´Toole, obtuviera otra más de sus ocho nominaciones al Oscar. Hablando de primeros actores, siguió con la vara alta dirigiendo a dos ganadores de la estatuilla como George C. Scott y Melvyn Douglas en el clásico del género del terror “El intermediario del diablo” (1980) y fue otro de los compatriotas del también primer actor Gary Oldman en ayudarlo a despuntar en la industria hollywoodense a inicios de los años 90 como protagonista del thriller “La sangre de Romeo” (1993), entre otras.

A mediados de semana, el miércoles 28 para ser exactos coincidieron las muertes de dos no menos recordadas actrices como la norteamericana Barbara Barrie a los 95 años. Ella es recordada tanto por la cinta que le dio una nominación a la Mejor Actriz de Reparto de 1979 por “Los muchachos del verano”, de Peter Yates, o de mamá de Goldie Hawn en la también nominada “La pícara recluta” (Howard Zieff, 1980) así como el de la alemana Elke Sommer a los 85 años de edad, y sobre todo por sus trabajos en comedias como “Un disparo en la sombra” (Blake Edwards, 1964), compartiendo créditos junto al primer actor también británico Peter Sellers.

Hablando de “Star Trek” y otras famosas sagas del cine como “X Men”, el jueves 29 nos enteramos de la muerte a los 86 años del también inglés Patrick Stewart, cuya versatilidad lo llevó a triunfar en escenarios teatrales o derivados de ellos como la comedia “Jeffrey” (Christopher Ashley, 1995), donde interpretó a un personaje de la comunidad gay, para el sábado 31 cerrar el mes con el aniversario luctuoso número 100 del célebre mago y escapista de origen húngaro Harry Houdini, quien justo falleció a los 52 años víctima de una peritonitis y cuya historia fue llevada al cine en la biopic de 1953 “El gran Houdini”, protagonizada por Tony Curtis.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo