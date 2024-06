Diez lecciones de las elecciones 2024

1. No se equivocaron las encuestas. Salvo una que otra despistada o comprada.

2. Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no ganaron, arrasaron.

3. No fueron sólo los programas sociales, también fue el incremento del salario mínimo, el empleo, la estabilidad económica. En las clases populares, Claudia Sheinbaum obtuvo 71 por ciento de los votos frente a 18 por ciento de Xóchitl Gálvez.

4. La idea de la candidata opositora de origen humilde con nombre muy mexicano fue un absoluto fracaso. En la clase media-baja, Sheinbaum obtuvo 61 por ciento frente a 28 por ciento de Gálvez.

5. La idea de la candidata opositora con un discurso para la izquierda, con posiciones de izquierda, no sólo fue ignorado por los electores de izquierda, generó además la perdida de muchos votos en el flanco derecho. El fundador de Blackberry solía decir que “si haces lo mismo que tus adversarios, en el mismo lugar, vas a perder”.

6. La famosa rebelión de la clase media en favor de Xóchitl Gálvez fue ilusoria. En ese segmento Sheinbaum obtuvo 59 por ciento de apoyo frente al 30 por ciento de Gálvez. ¿Habrá sido porque la catástrofe anunciada desde antes de 2018 se quedó en simple anuncio?

7. Vayamos a Coahuila donde el PRI ganó 30 de 38 municipios en las elecciones locales. Arrasaron en Monclova y Saltillo. Torreón parecía cerrarse, pero lo conservaron.

8. Lo curioso es que Claudia Sheinbaum ganó todos los distritos, absolutamente todos. Si uno fuera mal pensado, olería a pacto. ¿O será que me ganan los malos pensamientos?

9. En el frente federal, Riquelme quedará como senador de primera minoría. María Bárbara Cepeda debutó en política con el pie izquierdo. Ganan Luis Fernando Salazar y Cecy Guadiana. El PRI no supera el maleficio de las elecciones federales. Sus últimos senadores de mayoría fueron Paco Dávila y Melchor de los Santos en 1994.

10. Dejo para el final el único resultado que me produjo felicidad y esperanza a mis 46 años, quizá 40 de estar al pendiente de la cosa pública. En Piedras Negras, por primera vez en 95 años perdió el PRI. Ganó Jacobo Rodríguez, después de dos derrotas y siete años de trabajo arduo. Nunca una persona había logrado tan alta votación. Los nigropetenses nos salimos de la ecuación. Los poderes centrales no lo esperaban. Lo siguen procesando, están sorprendidos, aún no lo creen. Así es la democracia, así son las derrotas.

