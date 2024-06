Divorcio a la mexicana

¿Por qué se divorcian los casados? La principal razón, creo yo, es porque se casaron. Decir eso no es perogrullada: si la gente no se casara tampoco se divorciaría. He ahí una de las pocas ventajas del amor libre, que es (dicho sea entre paréntesis) el menos libre de todos los amores.

Antiguamente se creía que la causa mayor de los divorcios eran los problemas de la cama. Esa incorrecta idea derivó de las tesis pansexualistas de Freud, famoso señor que todo lo hacía residir en la región de la entrepierna: Napoleón se lanzó a conquistar Europa porque la tenía muy chica (la región); San Ignacio fundó su Compañía porque una bala de cañón le voló ciertas partes, y así.

Tal criterio es muy elemental, lo mismo que casi todos los criterios, menos el de don Jaime Balmes. El Reporte Kinsey, fruto de una paciente investigación realizada en la Universidad de Indiana –mi universidad en Estados Unidos–, puso de manifiesto que el motivo más frecuente de ruptura entre los casados es el dinero. La falta de él, para decirlo con mayor exactitud. Las dificultades económicas originan más divorcios que los problemas relacionados con el sexo. Marx le atinó; Freud no.

Claro, hay excepciones a este principio general. Una señorita de muy buenas familias de Saltillo se casó con el hijo de un prominente empresario de la Capital, y lo largó al regreso de la luna de miel porque en el viaje de bodas lo halló en la cama muy amartelado con un guapo botones del hotel. Comentó muy enojada la muchacha:

-¡Qué manera de encanallarse! Si al menos hubiera sido con el gerente...

Me sé la historia de una pareja de ancianitos −95 años él, 90 ella− que acudieron ante un juez de lo familiar a pedir la disolución del vínculo matrimonial que los había unido durante siete décadas.

-70 años de casados –se asombró el juzgador− ¿y ahora quieren divorciarse?

Explicó la viejecita con voz mansa:

-Es que estábamos esperando a que los hijos se murieran.

La Iglesia Católica todavía no admite el divorcio. “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre”. Admite sólo la anulación del matrimonio. Entonces sí lo que Dios ha unido el hombre lo puede separar. Entiendo que la única diferencia entre divorcio civil y anulación religiosa es el precio: la anulación sale más cara.

En Italia, por influencia de la religión católica, estuvo prohibido el divorcio durante muchos años. Los italianos, que son tan ingeniosos −escribieron la Divina Comedia; pintaron la Capilla Sixtina; se les ocurrió la telegrafía sin hilos y el helado napolitano, etcétera−, inventaron lo que se llamó “divorcio a la italiana”, que consistía en matar linda y bonitamente al cónyuge. Hay una película muy cómica de Marcello Mastroianni que así se llama: “Divorcio a la Italiana”. La vi en el Cinema Palacio allá por el año 63 del pasado siglo. Ya hace rato de eso, pero todavía la recuerdo.

(Seguirá).