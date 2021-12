Doña Modesta Moreno es una cocinera tradicional de Arteaga del ejido El Cedrito, desde niña ayudaba en las tareas del hogar y aprendió muchas recetas con los productos que obtenían de las cosechas del maíz, frijol y calabacita. Uno de sus mayores recuerdos es cuando su mamá preparaba la miel de agave con el aguamiel que obtenían de los magueyes por la mañana, la cual utilizaban para preparar atole o endulzar los tés de laurel, menta y/o poleo.

A los catorce años se casó en el ejido Huachichil con don José Contreras, el amor de su vida, con quien procreó seis hijos, dieciocho nietos y dieciocho bisnietos. Además de esto, uno de los momentos más trascendentales de su vida, fue cuando un don Francisco Dávila, arquitecto reconocido de la UAAAN les propuso a ella y otras compañeras la idea de trabajar en un proyecto para aprovechar los recursos que obtenían del campo.

Recuerda que muchos de los esposos de sus compañeras no quisieron que se sumaran al proyecto, pero ella platicó con don José y este le dio su aprobación. Después de esto, entre todas las integrantes buscaron la manera construir un cuartito donde pudieran trabajar y pudieran guardar sus cosas. Al principio comenzaron a trabajar con gallinas, maíz, frijol y nopal.

Doña Modesta se encariñó con el nopal pues, aunque debe cuidarse al momento de plantarse y procurar que el sol le de por los dos lados a la planta, con el tiempo no requiere de muchos cuidados. Es una planta muy noble que debe cuidarse en las heladas de invierno, para que no queme; y también debe cuidarse de la grana cochinilla, una plaga que la puede afectar.

Con el tiempo, sus compañeras se fueron saliendo del grupo que habían formado, hasta que nada más quedó ella, tenía muchas ganas de trabajar y de emprender cosas con sus nopales, los cuidaba mucho y no utiliza fertilizantes para que sus productos no tengan nada de conservadores. Ella trabaja con el nopal de la variedad milpa alta, que es el que tiene las pencas gorditas y no tienen espinas, a diferencia del capena y el duraznillo que si producen muchas espinas. La mejor época para la producción de nopal es a finales de febrero y principios de marzo.

Doña Modesta aprendió a elaborar muchos productos de nopal: galletas, mermelada, dulces, pay, nopalitos en vinagre para botanear y en salmuera para guisar, también hace empanadas, cajetas, tortillas, tamales y dulce cristalizado, aproximadamente ofrece catorce productos de nopal, aunque también sabe elaborar productos como jabones, acondicionador para el pelo y cápsulas, ella prefiere los productos alimenticios, ya que a través de la cocina puede compartir su conocimiento, su cariño y su amor.

Una de las recetas que más me gustó de doña Modesta, fue el ceviche de nopal; a un kilo de nopal cocido y cortado en cubitos se le agrega un pepino sin cascara ni semillas, media cebolla morada, media jícama, medio manojo de cilantro, chile morrón rojo y chile jalapeño (opcional), todo se pica finamente y se revuelve con el jugo de ocho limones y salsa o jugo de tomate. Se puede agregar mango o alguna fruta de temporada y se sirve con tostadas o galletas saladas.

Esta receta la pueden observar a detalle en YouTube ya que en el 2019 grabamos un video donde varias cocineras compartían sus recetas hechas con nopal para la semana por el derecho a la alimentación que organizó la Cátedra UNESCO de alimentación y desarrollo y doña Modesta estuvo ahí.

Doña Modesta es una mujer fuerte, hace unos años sufrió la pérdida de su esposo, pero después de un tiempo continuó con su trabajo. Uno de sus sueños más grandes es que sus hijas continúen con su trabajo, actualmente ella se dedica a dar capacitaciones y enseñar a otras personas de la misma forma que a ella la enseñaron a utilizar el nopal. Siempre me da gusto verla en los eventos de las cocineras tradicionales de Arteaga y probar los productos que obtiene de la maravillosa planta del nopal.

Recibo sus comentarios en jasc114@hotmail.com. Nos leemos el próximo martes.