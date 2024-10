Donald Trump, el vecino fascista

Tiene razón la presidenta Sheinbaum de tomar con reserva la retórica radical de Donald Trump en la campaña. Sin embargo, preocupa en extremo, para el mundo y más para México la radicalización de Donald Trump conforme se aproxima la elección. No sólo son las expresiones ya conocidas en materia de migración y comercial, ahora habla de “malos genes” de los migrantes, sinónimo de criminales y cultiva un sentido de amenaza frente a su invasión de la unión americana. Sus expresiones cobran eco en la mayoría blanca.

Es cierto que la relación entre los dos países es de mutuo beneficio e interés; los migrantes ilegales son un componente para la competitividad de la economía norteamericana, se toman decisiones radicales y contraproducentes cuando se impone el racismo. Mucho puede acontecer de ganar Donald Trump, lo que no quiere decir que si prevaleciera Kamala Harris sería fácil para México.

Los compromisos de campaña vinculan y se procesan por el interés de quien gobierna. Son plataforma para definir un programa político y el problema de la radicalización es que puede derivar a la sinrazón de Estado. Ha ocurrido en el pasado reciente en México, la arenga es para vencer, para dominar, no para gobernar, porque lo importante es un proyecto que se pretende imponer, excluyente, con fijaciones sobre el pasado y el presente, que hace del odio y del rencor social un recurso útil para imponerse sobre los límites convencionales al gobierno.

Con mayor facilidad los observadores de la elección, por cierto, empatada en las encuestas, advierten la deriva fascista en el discurso de Donald Trump, invocar y convocar a los seguidores se vuelve un asunto de pasiones, ser radical e irracional premia, la sensatez castiga y esto explica a la elección cerrada. Exageraciones grotescas como que los migrantes se comen las mascotas de sus vecinos o la reciente, este 11 de octubre en Aurora, Colorado, donde afirma que la ciudad ha sido tomada por bandas de criminales venezolanas y que por el momento se tiene que vivir con esos animales, pero no por mucho tiempo porque cuando gane utilizará la fuerza militar, si es preciso, para eliminarlos.

Al igual que Springfield, Ohio, lugar de la falsa imputación a haitianos de comer mascotas, en Aurora las autoridades municipales de origen republicano y la policía aclaran que es mentira lo señalado. Pero no importa porque la retórica fascista no necesita de la verdad, sino de lo creíble a manera de encender la llama del odio popular.

Donald Trump desde que perdió el debate con Kamala Harris, -derrota sin impacto en las intenciones de voto- ha recurrido al tema comercial y migratorio para dar credibilidad a su determinación de estar dispuesto a todo para defender a los Estados Unidos, sus referencias a los aranceles desproporcionados a las exportaciones de México a EU o al uso de la fuerza militar para actuar frente a los migrantes incluso a los enemigos de adentro, lo que va incubando en la población la exigencia de un gobierno al margen de toda razón y, por lo mismo, una amenaza mayor para el mundo democrático y para México.

Heather Cox recoge del libro “War”, publicado hace unos días, del periodista Bob Woodward, el mismo del caso Watergate, una declaración del general Mark Milley, militar con el mayor rango y asesor del entonces presidente Trump en los siguientes términos: “He is the most dangerous person ever. I had suspicions when I talked to you about his mental decline and so forth, but now I realize he’s a total fascist. He is now the most dangerous person to this country... a fascist to the core (es la persona más peligrosa que ha existido, tenía la sospecha cuando anteriormente le comenté sobre su deterioro mental y otras coas, pero ahora comprendo que es un fascista total. Es ahora la persona más peligrosa para este país... un fascista hasta la médula)”, palabras no de un político, de un militar.

Los proyectos totalitarios avanzan por la confianza e incredulidad sobre lo que representan y a donde llevan. Señalar a otro como fascista es impropio en la contienda política por el poder, el problema es que ahora todo apunta hacia la debacle de la democracia. La situación es considerablemente más grave, mucho más peligrosa, como se advierte en la recta final de la elección: el populismo deriva con facilidad al fascismo.