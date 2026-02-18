Duvall, Urquizo y el soldado en el cine mexicano

Esta semana los cinéfilos de todo el mundo estuvimos de nueva cuenta de luto por la muerte, el domingo pasado a los 95 años de edad, del primer actor norteamericano Robert Duvall.

Tomando en cuenta que su filmografía llegó a abarcar nada menos que seis décadas en activo desde su debut en el clásico “Matar a un ruiseñor” (Robert Mulligan, 1962) hasta su última película que fue “Los crímenes de la Academia” (Scott Cooper, 2022), su deceso me hizo recordar cuáles habían sido las primeras veces que me tocó verlo en la pantalla grande y curiosamente fue en dos de sus merecidas nominaciones al Oscar en los clásicos “Apocalipsis ahora” (Francis Ford Coppola, 1979) y “El Gran Santini” (Lewis John Carlino, 1980) donde interpretaba, respectivamente, a un teniente coronel del ejército norteamericano en Vietnam y a un piloto de la Marina.Esa coincidencia nos aterriza con el festejo a nivel nacional del Día del Soldado que hoy se conmemora y nos lleva a recordar, así como hace quince días, al presidente Venustiano Carranza, por el aniversario numero 109 de la promulgación de la Constitucion que hoy nos rige, y al General también de origen coahuilense Enrique Luis Urquizo, quien fungió como Secretario de Guerra y Marina durante el periodo presidencial de Carranza de 1919 hasta el momento del asesinato del mandatario en mayo de 1920 y quien además formó parte del movimiento literario de la novela revolucionaria junto a Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Mauricio Magdaleno.

No por nada, así como relatos de Azuela (“Los de Abajo”); Guzmán (“La sombra del caudillo”) y Mauricio Magdaleno (guionista de cabecera del cineasta también coahuilense Emilio “Indio” Fernández) llegaron a formar parte importante de la historia del cine nacional, vale la pena mencionar que a Urquizo se le atribuye la autoría del cuento titulado “Juan Soldado”, que en el año de 1919 fue llevada al cine por el cineasta Enrique Castilla, auspiciada por su rango por la Secretaría de Guerra y Marina y el cual narra la historia de dos campesinos reclutados forzosamente, donde uno de ellos (Castilla), disciplinado, debe fusilar a su amigo, un soldado indisciplinado.

Por todo lo anterior, se puede afirmar sin temor a equivocarnos, que ese fue el pizarrazo para la historia del cine mexicano de la presencia del soldado en sus relatos, por lo que podemos ver posteriormente desde a primeros actores como Ignacio López Tarso hacerla del soldado raso Trinidad en la épica “La cucaracha” (Ismael Rodríguez, 1959) al año siguiente del General Hilario Jiménez en la mencionada “La sombra del caudillo” (Julio Bracho, 1960) y del torreonense Carlos López Figueroa, mejor conocido como el primer actor Carlos Cardán, como subteniente en “Rojo amanecer” (Jorge Fons, 1990) a los soldados de la reciente “Heroico” (David Zonana, 2023).

