EEUU causa desestabilización democrática en América Latina. Episodio 1
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Plácido Garza DETONA Voto norteamericano da poder en la OEA, al eje populista liderado por Lula da Silva, presidente de Brasil
Caracas, Venezuela.-
La OEA está formada por 32 países, pero en 1999 eran 34 y solo había una dictadura: Cuba, que agonizaba por falta de recursos.
En la primera Cumbre de las Américas realizada por EEUU en 1994, se pronosticó que la dictadura cubana se extinguiría a fines del siglo XXI, que sería el siglo de la democracia plena.
La Carta Democrática Interamericana fue elaborada durante la década de 1990 y se aprobó el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú.
Pero en 1999, por la vía democrática llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela y de inmediato corrió a ayudar a la economía cubana.
Entonces se formó una sociedad, donde Chávez aportó dinero y petróleo; Fidel Castro la organización criminal para desestabilizar a las democracias y Lula Da Silva un rótulo propagandístico: el Foro de Sao Paulo, que había formado en 1990, tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. Todo esto para sostener a la dictadura de Cuba.
En esos años, el comunismo había sido derrotado por el capitalismo y con el Foro comienza una nueva dinámica de desestabilización liderada ideológicamente por Castro, a través de los siguientes ejes de confrontación:
Migrar del capitalismo y socialismo al racismo, sexismo e indigenismo.
Nada había sucedido porque Lula y Castro no tenían dinero; pero llegó Chávez al poder y el petróleo venezolano encendió dicho proceso.
Así, el siglo XXI empieza bajo la sombra de un grupo criminal organizado con rótulo de populismo, dirigido por Chávez -un buen comunicador, hay que decirlo- estructurado estratégicamente por Fidel Castro y operado por el Foro de Sao Paulo, de Lula.
Inmediatamente empiezan a suceder cosas inéditas en los 90´s: Los mandatarios democráticos son derrocados; el primero fue Jamil Mahuad, que fue presidente de Ecuador del 10 de agosto de 1998 al 21 de enero del 2000.
Mahuad dolarizó a la economía y se le reconoce por su trabajo en la Universidad de Harvard y en su enfoque a la paz y el desarrollo de su país.
Luego cae Fernando La Rúa, en diciembre de 2000 en Argentina.
Después, en una cruenta revuelta, tumban a Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, en 2003.
Otro presidente neoliberal de Ecuador, Lucio Gutiérrez, fue objeto de un golpe militar el 20 de abril de 2005.
Todo esto es atribuido a la sociedad Lula-Castro-Chávez.
Pero el derrocamiento más importante se produjo en la OEA (Organización de Estados Americanos), donde había sido electo secretario general, Miguel Angel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, a quien le fabricaron una acusación de corrupción.
Por primera vez se presentó un grupo de países que empató a 17 los votos para las elecciones en la OEA.
Los líderes de ese grupo fueron Chávez, Castro y Lula, que habían cooptado a los países del Caribe mediante el petróleo venezolano.
De esa manera, la OEA quedó paralizada.
El 2 de mayo de 2005 convencen a Condoleeza Rice -secretaria de Estado de George W. Bush- para que el ex ministro chileno, José Miguel Insulza, sea secretario general de esa organización.
Paradójicamente fue EEUU el que inclinó la balanza en favor del eje populista desestabilizador Brasil-Cuba-Venezuela, mediante el control de la OEA.
Ahí comienza la expansión del sistema dictatorial impulsado por Lula, Castro y Chávez en América Latina.
El siguiente hecho histórico de esta narrativa es la muerte de Chávez, atribuida a Fidel Castro, cuya dictadura estaba fatigada, fastidiada con el liderazgo del venezolano, que ponía el dinero y por ende, mandaba.
Chávez murió el 5 de marzo de 2013 en el “Hospital Militar “Dr. Carlos Arévalo”, de Caracas, donde era atendido de una infección respiratoria que contrajo durante su última intervención quirúrgica, que se le practicó para combatir el cáncer que sufría en el Centro de Investigaciones Médicas de La Habana, donde permaneció internado tres meses.
Al morir Chávez, se presenta una confrontación entre el chavismo venezolano -liderado por Diosdado Cabello- contra el chavismo cubano, representado por Nicolás Maduro.
En el momento en que esto sucede, Cuba pasó a tomar control del proyecto populista socialista institucionalizado por Lula con el Foro de Sao Paulo.
El 17 de diciembre de 2014, después de medio siglo de hostilidades y tensiones, EEUU y Cuba reanudan relaciones diplomáticas.
Y en la Cumbre de las Américas de Panamá (abril 11 de 2015), Barak Obama reconoce a la dictadura de Cuba, representada en ese evento por Raúl Castro.
Ahí tienen a EEUU, poniéndole la cereza al pastel.
Resumen:
- Los mismos presidentes norteamericanos les dieron alas a los populistas dictadores desestabilizadores y ahora andan de glúteos veloces tratando de remediar un entuerto que ellos mismos provocaron, cuando le dieron el control de la OEA al eje Brasil-Cuba-Venezuela.
Cajón Desastre:
- Todo lo anterior le da significado especial al reciente anuncio de Claudia Sheinbaum, de que fue invitada por Lula da Silva para visitar Brasil en mayo próximo.
- Como decía mi abuela la alcaldesa: “No le busques tres pies al gato porque capaz de que te salen cinco”.
- Mañana el Episodio 2: Conexión del eje Venezuela-Brasil-Cuba con México...
- Sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.