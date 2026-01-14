EEUU causa desestabilización democrática en América Latina. Episodio 1

Caracas, Venezuela.- La OEA está formada por 32 países, pero en 1999 eran 34 y solo había una dictadura: Cuba, que agonizaba por falta de recursos. En la primera Cumbre de las Américas realizada por EEUU en 1994, se pronosticó que la dictadura cubana se extinguiría a fines del siglo XXI, que sería el siglo de la democracia plena. La Carta Democrática Interamericana fue elaborada durante la década de 1990 y se aprobó el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú. Pero en 1999, por la vía democrática llegó Hugo Chávez al poder en Venezuela y de inmediato corrió a ayudar a la economía cubana.

Entonces se formó una sociedad, donde Chávez aportó dinero y petróleo; Fidel Castro la organización criminal para desestabilizar a las democracias y Lula Da Silva un rótulo propagandístico: el Foro de Sao Paulo, que había formado en 1990, tras la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. Todo esto para sostener a la dictadura de Cuba. En esos años, el comunismo había sido derrotado por el capitalismo y con el Foro comienza una nueva dinámica de desestabilización liderada ideológicamente por Castro, a través de los siguientes ejes de confrontación: Migrar del capitalismo y socialismo al racismo, sexismo e indigenismo. Nada había sucedido porque Lula y Castro no tenían dinero; pero llegó Chávez al poder y el petróleo venezolano encendió dicho proceso. Así, el siglo XXI empieza bajo la sombra de un grupo criminal organizado con rótulo de populismo, dirigido por Chávez -un buen comunicador, hay que decirlo- estructurado estratégicamente por Fidel Castro y operado por el Foro de Sao Paulo, de Lula. Inmediatamente empiezan a suceder cosas inéditas en los 90´s: Los mandatarios democráticos son derrocados; el primero fue Jamil Mahuad, que fue presidente de Ecuador del 10 de agosto de 1998 al 21 de enero del 2000. Mahuad dolarizó a la economía y se le reconoce por su trabajo en la Universidad de Harvard y en su enfoque a la paz y el desarrollo de su país. Luego cae Fernando La Rúa, en diciembre de 2000 en Argentina. Después, en una cruenta revuelta, tumban a Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia, en 2003.