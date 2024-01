Ejercer el poder en Coahuila

Luis XIV pudo afirmar “el Estado soy yo” gracias a Julio Mazarino, quien salvó a Francia de la bancarrota. Mazarino no sólo saneó la política y libró de obstáculos el camino hacia el absolutismo, también formó a Luis XIV en la práctica política. Usted lo sabe, Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. No sólo fue un de los mejores estrategas militares de la historia, sino que a su paso se fueron fundando, ciudades, bibliotecas, foros, estadios...

Publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica (hoy libro inconseguible), el volumen “Breviario de los políticos” es la suma de los conocimientos que el discutido pero eficaz cardenal comunicó al “Rey sol”. Los consejos, reglas, aforismos y sentencias del avispado político se pueden igualar a las de Zun Tzu, Maquiavelo o Gaetano Mosca, por citar sólo algunos de los clásicos de la teoría y poder político.

TE PUEDE INTERESAR: Recuento político: violencia sin freno en México

Guía de perplejos en la influencia de la vida política y cotidiana, no hay desperdicio en las sentencias del sabio francés, leamos algunas: “evita encolerizarte demasiado pronto contra alguien, porque muy a menudo advertirás que te han inducido en error con falsos informes. Pero si en el intervalo te has abandonado a la cólera, las culpas recaerán sobre ti”. Un consejo más: “si te sientes ofendido, lo mejor es disimularlo. Porque una discusión provoca otra, y ya no habrá paz entre vosotros. Quizá en caso de conflicto hubieras triunfado, pero esta victoria hubiera sido peor que una derrota porque entre tanto habrías suscitado no pocas animosidades contra ti”. Grande este Mazarino, como Maquiavelo y su muy leído y harto comentado “El Príncipe”.

Lo anterior y como torpe liminar viene a mi materia gris para englobar lo muy comentado de un buen tiempo a la fecha en Coahuila, el estilo personal de gobernar del “Cowboy urbano”, Manolo Jiménez Salinas, quien no teoriza el poder, no; lo ejerce. En estos días, los primeros 100 de su gestión, se ha dedicado a mover las piezas de su ajedrez político. Ha ejercido el poder de una manera implacable y eficaz. ¿Ha todos ha gustado? No. Y no tiene porqué agradar, no es un concurso de popularidad, sino el ejercicio efectivo y liso del poder político en aras de un plan y estrategia de gobierno.

“(El Príncipe) debe en los pleitos privados de sus súbditos hacer notar que su sentencia es irrevocable, y mantener su compostura a fin de que nadie piense en engañarlo o embaucarlo”, recomienda Maquiavelo. El poder se ejerce, no se teoriza, y Jiménez Salinas ha empezado moviendo las piezas de su tablero político. Y lo ha hecho incluso antes de tomar el poder total. Si usted lo recuerda, removió a Hugo Morales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a dicha posición llegó José Ángel Rodríguez. Del Colegio de Notarios de Coahuila salió Armando Luna Canales y ha llegado Luz María Diez de Urdanivia. A “Súper Chemota” José María Fraustro Siller, Alcalde de Saltillo (de quien mantengo mi mejor opinión al frente de mi ciudad, a la cual amo y detesto a partes iguales), le ha pedido su incorporación al gobierno estatal. La Alcaldía puede y debe recaer en manos de un amigo de Jiménez Salinas, Javier Díaz.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hacer? (3): México y Coahuila se juegan el futuro este 2024

Recomienda Julio Mazarino: “Si te lanzan una pulla, la mejor respuesta será mostrar que has advertido la ironía de la frase o incluso su malevolencia. Pero al mismo tiempo hazte el ingenuo, respondiendo a las palabras y no al espíritu. Después finge tener la atención ocupada en otra parte”. Mazarino nace el 14 de julio de 1602 en Pescina, Abruzzos. Estudia con los jesuitas de Roma y en la Universidad de Alcalá de Henares.

ESQUINA-BAJAN

Político avanzado, dueño del verbo y en ocasiones de la espada, sus consejos serían oídos por Reyes y Soberanos, Princesas y reinas. Nombrado Cardenal en 1641 y Primer Ministro en 1643. Mazarino escribiría lo siguiente en el siglo XVII y no obstante, parecería escrito para la querella hoy en día entre Andrés Manuel López Obrador y Xóchitl Gálvez: “no caigas jamás, en palabra o en acto, en la obscenidad (cosa propia de los bufones), no imites a los pájaros y no lances gritos de animales”.

“El cowboy urbano” sacó a pasear la guillotina. Ha demostrado entonces el músculo y quién manda. Pero e insisto, lo hace en base a mover su ajedrez político de la mejor manera que él piensa, se ajusten las piezas a su nuevo orden, planes y concierto. Uno de sus últimos movimientos fue poner decisión en el caos y sainete en la Universidad Autónoma de Coahuila (mi casa de estudios). Al momento de redactar esta nota, el joven ingeniero Octavio Pimental va a ser nombrado “candidato de unidad”, todo bajo la égida del Gobernador Jiménez quien sentó al diálogo a los aspirantes y adelantados (Jorge Alanís y Alfonso Yáñez).

Abro un rápido paréntesis para luego abordar el tema: aunque siempre he saludado al joven Pimentel, no es sino hasta hace poco que he coincidido con él en tertulias; también con Alberto Pimentel y como puente cohesionador, el contador Rogelio Ochoa. Si el joven Pimentel y codo con codo con el “Cowboy urbano”, van a llevar a la UAdeC a otro nivel y el retomar su papel de liderazgo en la sociedad, entonces cuenta con mi mano tendida.

LETRAS MINÚSCULAS

El poder se ejerce, no se teoriza. Y el gobernador MJS lo está ejerciendo por nota...