¿Quién escribió ese desaforado poema que puso jocundidad y picardía en nuestra adolescencia? Se atribuye al abogado Teófilo Pedroza , que lo habría escrito en 1870, o por ahí. Yo he preguntado en el lugar mismo del suceso, y nadie me da razón de otras obras del autor de esta ingeniosa picardía, una de las mejores joyas de la musa popular en México.

Se le aparece el espectro, efectivamente, al desdichado Apolonio. Pero no le revela el secreto de un rico tesoro, no. Le pide algo que el trapero no estuvo dispuesto a entregar. ¡El ánima de Sayula era el fantasma de un homosexual activo que había pasado a mejor vida, y que buscaba en la otra lo que en ésta no pudo nunca conseguir! Huye presuroso Apolonio para librarse del delicado trance. Y termina el poema con una moraleja: