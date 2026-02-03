Dicen que los bosques guardan duendes, elfos, hadas, hongos, alguna que otra bruja que vuela en medio de bolas de fuego. También están las estrellas, la vía láctea, las lunas; todo es magia y justamente ahí en medio de todo se encuentra “El Bosque Secreto”, un espacio único en la sierra de Arteaga, con un desarrollo de estancias confortables y únicas en su diseño.

Utilizando materiales de la misma sierra, se procuró no derribar ni un sólo árbol. De entrada, al llegar a la recepción, se encuentra un tigre con colmillos de sable, inmenso ganador del Festival Burning Man en Las Vegas Nevada. Algunos podrían pensar que es un alebrije pero detrás de esa obra se encuentra la arquitecta Marú Yzáguirre y el Mto. Biólogo Arturo González. Encuentras varias piezas de arte en el camino, camino al cielo.

Entre ellas está un marlín de alas extendidas quw hace que la vista sea aún más bella. El Lic. José Carrillo ha puesto su interés en artistas locales como el maestro escultor Francisco Corpus, que ha colaborado con los Wirrarikas y Artesanos de San Martin Tilcajete, Oaxaca, piezas que están expuesta a la vista de sus visitantes. Obras también del joven escultor Galo, una revelación en la escultura mexicana.

Además de una réplica del Apolo 11, con una decoración interna de Boticcelli con unas vistas impresionantes, en una explanada que tiene una barra cómoda, baños y todo lo necesario para hacer inmejorable la experiencia.

Cuenta con una cancha de pádel, que si no sufres de presión arterial podrás jugar diestramente. Cuenta con lagos y vamos poco a poco llegando a lo que nos gusta mucho: la cocina .

Su recién abierta “Solaya” (sol en italiano) ha sido un éxito. Elvira Mendoza, una de sus co-propietarios, es una nona de la cocina, que te lleva a honestos sabores italianos y José Elías, también a cargo, es un gran conocedor de vinos y excelente anfitrión. Ellos vivieron en Italia por más de siete años. Aparte de que el espacio es bello, detalles finos, chimenea, confort. Cava extensa de vinos, no sólo de la región coahuilense, sino también de varias regiones de Italia.

Su menú es corto pero bien ejecutado, sus pizzas son magistrales de masa madre. La trufada es suculenta y cuenta también con Fabriccio, chef y sommelier.

Cuando no te agarran las agruras saliendo del restaurante sabes que es una salsa natural de tomates. La sensibilidad de José Ángel no sólo se basa en tener ,con arte, Bosque Secreto, pues también es filántropo y en es un benefactor del Magno Altar, que nos provee de arte monumental para los ciento veinte mil visitantes desde hace tres años.

El arte es algo que sin duda salva mucho en la vida, vivir con arte es vivir en un estado de gracia, al igual que servir a los demás.

No puedes perderte este desarrollo turístico, que además te lleva en un paseo de más de dos horas a la entrañas de nuestra Madre Sierra, disfrutando de uno que otro osito, pájaros azules, carpinteros, ardillas, liebres, magueyes montana, en cómodos carritos cuatro por cuatro.

Cuántas sorpresas nos brinda la sierra, cuántas experiencias, cuánto nos habla la naturaleza y sentimos ese todo en común. Se muestra sensible pero también imponente.

Descubre Bosque Secreto en los Alpes, pasando los Oyameles. Búscalos en Instagram.

Recuerda, el vino no te pone borracho, te pone fantástico y ña vida es una gran receta.