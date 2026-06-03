El declive estadounidense a la vista

Por Joschka Fischer, Project Syndicate.

BERLÍN- En su reciente viaje a Pekín, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la persona más poderosa del mundo, estuvo acompañado por muchas de las figuras más destacadas del mundo empresarial, financiero y tecnológico estadounidense, todas ellas conscientes de la importancia de mantener una relación de trabajo con China. Para el resto del mundo, se trató de un avance positivo, ya que todos deberíamos desear que las dos mayores potencias del mundo dialoguen directamente entre sí. Los anfitriones chinos de Trump lo recibieron con gran pompa y solemnidad, incluidos niños ondeando banderas, y él les devolvió el favor elogiando profusamente al presidente chino Xi Jinping.

Más allá del espectáculo, sin embargo, los resultados de la cumbre fueron escasos. Parece que ha habido pocos avances en asuntos sustantivos como el comercio, ni (por lo que sabemos) se firmaron nuevos contratos de suministro importantes para la industria y la agricultura estadounidenses, ni hubo esfuerzos coordinados para resolver conflictos internacionales de gran envergadura, como las guerras en Ucrania y el Golfo.

Pero las imágenes de la visita a la cumbre hablaban por sí solas. Trump se encontró en el papel, bastante desconocido para él, de suplicante. Todo el mundo sabía que quería la ayuda de China para salir del punto muerto en la región del Golfo, donde su fallida “excursión” ha entregado a Irán el control estratégico de facto del estrecho de Ormuz y ha disparado los precios del petróleo y el gas. La desesperación de Trump era evidente en su comportamiento; no hubo alardes ni hipérboles. Había desaparecido cualquier sensación de que se viera a sí mismo como el amo del mundo.

Xi, por el contrario, es el líder de la potencia emergente más importante del siglo XXI. Casi nada más aterrizar el Air Force One, hizo hincapié en esta realidad estratégica, advirtiendo a Trump de la “trampa de Tucídides”: la tendencia de una hegemonía en declive a extralimitarse al intentar contener a un rival emergente (la dinámica que arrastró a Atenas y Esparta a la Guerra del Peloponeso).

Xi se refería aquí a Taiwán, el principal punto de fricción de la rivalidad estratégica actual, tras la aprobación por parte del Congreso de un paquete de armas estadounidense de varios miles de millones de dólares para la isla. Mientras que Xi habló con confianza, la respuesta de Trump fue evasiva y a la defensiva. Llegó incluso a describir el paquete de armas como una “moneda de cambio”, planteando así una cuestión potencialmente existencial no solo para Taiwán, sino para todo el este de Asia: ¿defendería realmente Estados Unidos a sus socios y aliados en la región si fuera necesario?

Al final, Xi tenía todos los motivos para estar satisfecho con la cumbre. Es él quien ahora marca la agenda en la confrontación estratégica entre China y Estados Unidos, o lo que China denomina “una relación de estabilidad estratégica”.

Mientras tanto, la credibilidad estadounidense ha recibido otro duro golpe. Desde Europa y Asia Oriental hasta el resto del mundo, la gente se preguntará cada vez más qué valor tienen realmente, si es que tienen alguno, los compromisos y acuerdos de Estados Unidos.

No es un asunto baladí. La credibilidad es una moneda que da forma y regula las relaciones entre los Estados. Estados Unidos debería comprenderlo, dado el éxito con el que acumuló y desplegó esa moneda de la credibilidad a lo largo de la era de la Guerra Fría y durante los años posteriores. Estados Unidos se convirtió en la potencia hegemónica indiscutible y en el pilar de la economía mundial precisamente porque los demás lo veían como una potencia seria que cumpliría sus promesas.

Pero ahora existe una lucha hegemónica entre dos superpotencias, y la visita de Trump a Pekín ha reforzado la percepción, ya muy extendida en China y en todo el mundo, de que Estados Unidos está en declive. El propio Trump tiene gran parte de la culpa de ello, dado el entusiasmo con el que ha destrozado las alianzas de Estados Unidos, ha convertido la posición de Estados Unidos en el orden internacional en un arma y se ha precipitado a una desastrosa guerra de su elección que parece incapaz de ganar.

Si se examina la política exterior de Trump, y su socavamiento sistemático del estatus de superpotencia estadounidense y de sus alianzas, en particular a través de sus acciones hacia China, no se puede evitar verlo, irónica y desafortunadamente, como el mejor amigo de Xi.

Pero el merecido castigo de Trump es un consuelo de poco valor para Europa. A pesar de todos nuestros conflictos con la actual Administración estadounidense, no podemos permitirnos el lujo de regodearnos, porque estamos en el mismo barco del declive occidental (especialmente desde la perspectiva de China). La única diferencia es que Europa se hunde incluso más rápido que Estados Unidos. Estados Unidos, al menos, seguirá siendo la potencia líder de Occidente, aunque el propio Trump no tenga ningún interés en preservar ese concepto ni los valores liberal-democráticos que representa.

La visita de Trump a Pekín no fue más que esclarecedora. Demostró la relativa debilidad de EE. UU. y de Occidente frente a la República Popular y, en términos más generales, frente al Sur Global. Para Europa, el reto de alcanzar y reforzar la autonomía estratégica no ha hecho más que volverse más urgente. Europa sigue poseyendo considerables fortalezas tecnológicas e industriales, pero tendrá que tener mucho cuidado de no quedar dividida, o simplemente aplastada, en el próximo duelo hegemónico. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania entre 1998 y 2005, fue líder del Partido Verde alemán durante casi 20 años.