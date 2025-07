‘El Diablo’ Veytia de Adán Augusto y la 4T

En recuerdo amoroso de Freya, la menor de mis tres hermanas, que recién falleció

Cada vez que lo consideré pertinente, pregunté:

—¿No sabía Vicente Fox que su director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) entre 2001 y 2006, Genaro García Luna, tenía vínculos con el crimen organizado?

Años después, cuestioné en mis textos:

—¿No sabía Felipe Calderón que su secretario de Seguridad Pública entre 2006 y 2012, Genaro García Luna, tenía nexos con el crimen organizado?

Lo escribí varias veces: si esos dos expresidentes no supieron nada, qué mal. Muy mal. Vaya deficiencias de investigación en sus gabinetes civiles y militares, y vaya controles de confianza tan inservibles tenían; si acaso contaban con ellos.

Una absoluta vergüenza.

También lo expuse reiteradamente: si los dos expresidentes sí supieron que García Luna tenía semejantes compromisos delincuenciales y lo ocultaron porque consideraban que el señor era “muy eficiente”, entonces todos estos años han sido cómplices de las imputaciones que se le han hecho al supercop y deben ser investigados para que, en su caso, sean llevados ante la justicia por asociación delictuosa o negligencia.

Es simple: eran muy ineptos o fueron muy corruptos Fox y Calderón.

Y al final, también he preguntado: ¿No se enteraron de nada entre 2012 y 2018 Enrique Peña Nieto ni los miembros de su gabinete de seguridad? ¿No investigaron a sus antecesores? Si no supieron nada, qué incompetencia, y si tuvieron conocimiento y encubrieron por “razones políticas”, peor.

Luego tuvimos otro caso aberrante, también en tiempos de Peña Nieto: el de Edgar “El Diablo” Veytia, fiscal de Nayarit entre 2013 y 2017, detenido por narcotráfico en Estados Unidos... ¡cuando todavía estaba en funciones! ¿No se enteró de nada el entonces gobernador priista Roberto Sandoval? ¿Nada? Mal. ¿Sí sabía? Imperdonable.

¿Y el gobierno de Peña Nieto? ¿Nada? ¿En cuántas reuniones de seguridad con civiles y militares estuvo “El Diablo” Veytia a lo largo de cinco años? ¿Cuántos documentos confidenciales le compartieron, cuyo conocimiento benefició a sus socios criminales? El hombre no sólo fue imputado, sino juzgado y sentenciado... pero en Estados Unidos, lo mismo que García Luna.

Acá, nada.

Ahora voy a otro sexenio, lectora-lector, el de Andrés Manuel López Obrador y sus compañeros de ruta, y les doy exactamente el mismo trato: sin miramientos. Entre 2019 y 2024, cuando Hernán Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, ¿Adán Augusto López Hernández no supo de los presuntos vínculos de ese señor con el crimen organizado? Vaya, ¿no se enteró nunca que su secretario de Seguridad presuntamente era el líder de un grupo delincuencial llamado “La Barredora”? ¿No supo nada en su tiempo de gobernador de Tabasco –entre 2021 y 2023– cuando él mismo lo nombró? ¿No se percató que nombraba a un presunto criminal al frente de las tareas de seguridad?

¿Tampoco se enteró de algo cuando se desempeñó como secretario de Gobernación de López Obrador entre 2021 y 2023 y el sujeto seguía en el gobierno tabasqueño al lado del gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos?

¿Nada? ¿En serio no supo nada de nada? Si se comprueba que Bermúdez Requena era un cínico criminal y que el hoy senador López Hernández lo tuvo como su “Diablo” Veytia particular, es decir, que lo encubrió o fue negligente, la Presidenta de la República, la FGR y la 4T entera tendrán ante sí la coyuntura perfecta para, sin linchamientos, pero con mano firme (no es lo mismo que mano dura), demostrar que tienen principios y que no son iguales a sus corruptos e ineptos antecesores. Tengan claro, damas y caballeros de Morena: este caso se va a documentar profusamente...