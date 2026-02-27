El Encuentro de las Voces

/ 27 febrero 2026
    El Encuentro de las Voces
    Presentación del libro “Mi Jardín de las Delicias” de Andrés Meza. Grupo Detona/Carlos Rodríguez/Gerson Gómez

DETONA Andrés Meza su ópera prima “Mi Jardín de las Delicias”

Bajo la luz tenue de la Casa Universitaria del Libro de la UANL, el ambiente en Monterrey con mística literaria poco común

La presentación de “El espejo frente al Bosco: La memoria fracturada de Andrés Meza”, un debut perfilado como evento clave para la escena intelectual regia.

El presídium no fue solo un panel, sino un coro de perspectivas diversas.

Judith Grace: Con su característica calidez, aportó la nota humana, conectando la narrativa de Meza con la sensibilidad del lector regiomontano.

Eloy Garza González: Fiel a su estilo incisivo, desmenuzó las capas de violencia y decadencia que permean la obra, subrayando la audacia del autor.

Plácido Garza: Aportó la visión editorial y crítica, destacando cómo el libro explora “verdades ocultas” a través de una lente casi pictórica.

Francisco de la O: El actor y conductor inyectó una energía vibrante a la tarde, realizando una lectura dramática de fragmentos seleccionados que permitieron a la audiencia “escuchar” la voz narrativa de Meza.

Meza utiliza la figura del Bosco no solo como referencia artística, sino como un laberinto para explorar lo que el autor denomina “memoria fracturada”.

Los asistentes, académicos y jóvenes entusiastas de las letras, escucharon fragmentos que evocan tanto el caos como la redención.

La Casa del Libro (ubicada en Padre Mier y Vallarta) sirvió como el refugio perfecto.

Entre las paredes del monumento histórico, las palabras de Meza resuenan como eco de la realidad social actual, logrando ese objetivo de la Editorial Universitaria UANL de fomentar la “serena reflexión” en una ciudad que siempre corre.

Fue, en esencia, jueves de febrero, la literatura se sintió viva, recordándonos que, frente al espejo del Bosco, todos encontramos un fragmento de nuestra propia historia.

Significativa fue la asistencia de Javier Luis Navarro Velasco, Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno de NL; Alfonso Martínez Muñoz, Sub Secretario estatal del Medio Ambiente; Héctor Gutiérrez, Delegado de la Secretaría de Gobernación en NL; José Javier Villarreal Álvarez-Tostado, Secretario de Extensión y Cultura de la UANL, en representación del Rector, Santos Guzmán López, entre muchos otros académicos, analistas y representantes de organizaciones sociales a nivel nacional.

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

