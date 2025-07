El extraño cierre de cuentas en HSBC en México

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation son las siglas del quinto banco más importante en activos totales en México. Nació en 1865, en Asia, como un facilitador de las relaciones comerciales con Europa, específicamente en el intercambio de té, seda y opio, y actualmente su sede principal está en Londres. Tiene presencia en más de 60 países, lo que lo convierte en uno de los más importantes a nivel mundial.

Este antecedente es sólo para recalcar algo obvio: no se trata de cualquier banco y tampoco es una institución de bajo nivel, como una de las tantas que están brotando por el sistema financiero mexicano y que hoy lo tienen en la antesala de una crisis por las acusaciones de lavado de dinero de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No hay que olvidar que en 2012 ese mismo país le impuso a HSBC la multa más grande en la historia –mil 900 millones de dólares– por permitir el blanqueo de recursos de distintas organizaciones criminales y no contar con los filtros suficientes.

Por ese mismo recorrido y prestigio llama la atención lo que el banco le está haciendo a distintos clientes en México. Tanto personas físicas como morales han recibido, de la noche a la mañana, la noticia de que sus cuentas están cerradas, igual que sus líneas de crédito, y lo peor de todo es que no hay ninguna explicación.

Para esta columna pude revisar distintos casos de clientes inconformes. Hay trabajadores promedio, de empresas promedio, pero también firmas con millones en recursos. El reclamo es idéntico: llaman o visitan a sus ejecutivos y simplemente les informan que el banco, argumentando un derecho, tomó la decisión de darlos de baja a pesar de que no hay rastro de haber cometido el mínimo delito bancario.

Fuentes al interior de HSBC y banqueros que dejaron sus filas apenas hace unos meses explican que las remediaciones, es decir, actualización de expedientes, comenzaron en enero como parte de un proceso de depuración y que el plazo original eran seis meses. En los casos donde no ha habido avance se dan las expulsiones automáticas y advierten que seguirán durante julio y agosto, en todos los perfiles y segmentos.

Aunque esas mismas fuentes también aseguran que no hay un blanco principal, sí reconocen que hay clientes de alto riesgo, como los gasolineros, que en automático encienden las alertas por la fiebre del robo y tráfico de combustible, además de la lupa actual de parte de la administración Trump. O en el caso de pequeños clientes, etiquetan a quienes no generan ganancias ni tienen más productos.

Uno de los clientes afectados que habló para este espacio reclama que se le dejó sin acceso al capital de trabajo, con pagos comprometidos detenidos y con las devoluciones de IVA del SAT en riesgo al estar domiciliadas.

¿Esto es un mal menor con tal de proteger a la economía mexicana? ¿Y si sale al revés? ¿A dónde irán a parar esos recursos de la gente expulsada sin motivo ni comisión de delito? ¿Podrían interponer una queja ante Profeco?

STENT

Entre algunos ejecutivos de Grupo Salinas hay discrepancia por el tono y rumbo que decidió tomar su dueño, Ricardo Salinas Pliego, en Televisión Azteca. Ellos creían que hace meses se podía alcanzar algún acuerdo con el gobierno. Esa idea se ha esfumado.

