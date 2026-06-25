El fracking va en Coahuila: el reto ahora es capitalizarlo

Tampoco existe duda de que Coahuila será la primera entidad de la República donde se experimente con dicho procedimiento. Y es que las señales en esa dirección han sido múltiples desde que en este sexenio se dijo, en una conferencia mañanera, que no se descartaba el uso del fracking.

Pocas dudas existen respecto de que, al final, el comité de expertos convocado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a recomendar la explotación del gas natural no convencional y con ello el uso de la técnica de fractura hidráulica –o fracking– para su obtención.

La lógica es bastante simple: ningún gobierno se va a lanzar a integrar un comité de especialistas y le va a encargar el análisis del controversial método para que, al final, los expertos digan que no. En realidad, se trata de una decisión tomada y el trabajo del Comité consiste en aportar elementos técnicos con los cuales la administración federal defenderá la decisión.

Además, como ya se ha comentado en ocasiones anteriores, elegir una entidad que es gobernada por la oposición facilita al partido en el poder transitar de su inicial negativa absoluta a una actitud “flexible” que se venderá como una que consiste en primero “tantear el terreno” y solamente avanzar si los “experimentos iniciales” arrojan buenos resultados.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo a las afirmaciones realizadas por Gonzalo Monroy, uno de los analistas y consultores más influyentes del sector energético en México. La opinión del Comité, ha dicho Monroy, será favorable a la utilización del fracking para la explotación del gas.

No estamos hablando de la opinión de cualquier persona, sino de la de alguien que conoce perfectamente el sector y se dedica al análisis de las tendencias que en materia energética sigue el país.

Es verdad que no se trata de uno de los integrantes del Comité de Expertos convocado por la Presidencia de la República y, por tanto, no puede hablar en nombre de ellos. Pero sí es alguien muy bien informado, cuya voz se escucha porque es una autoridad en la materia.

Monroy ha explicado, por otra parte, que las conclusiones del Comité no se han hecho públicas –aunque ya vencieron los dos meses que se establecieron de plazo para ello– porque en el camino han aparecido circunstancias que han obligado a diferir ese momento: la guerra en Medio Oriente, el derrame petrolero registrado en el Golfo de México y los recientes cambios en la estructura de control de Petróleos Mexicanos (Pemex).