Ve Comité viable apostar al Gas no convencional, afirma experto

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    Ve Comité viable apostar al Gas no convencional, afirma experto
    Se prevé que el Comité de especialistas avale el uso del fracking, pero considerando medidas para proteger el agua y el medio ambiente. Reforma

La recomendación de los especialistas viene con sugerencias para proteger las aguas nacionales y el medio ambiente

CDMX.- Aunque el Comité de Científicos y Especialistas que analizaron la explotación de gas natural no convencional no ha hecho públicas sus conclusiones, la recomendación es que el fracking en México es viable, aseguró Gonzalo Monroy, especialista en energía.

La propuesta, que contiene sugerencias para fortalecer la protección de aguas nacionales y medio ambiente, ha tenido que ser aplazada para hacerse pública por los ajustes que tuvo el sector energético por lo que aguarda un mejor momento para ser anunciada, agregó el experto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-sheinbaum-segunda-fase-de-investigacion-para-fracking-PG21639035

“Desde que se anunció la creación del Comité ha habido muchos eventos que han movido la agenda energética, como la guerra en Medio Oriente, el derrame petrolero en el Golfo de México y la toma de Pemex por parte de la Secretaría de Energía (Sener), lo que provocó que la Administración se desviara a otros temas y que se pidiera esperar para hacer públicas las recomendaciones.

“La recomendación viene a favor del fracking con sugerencias de regulación en Conagua (Comisión Nacional de Agua) para proteger las aguas nacionales, así como medidas de protección al medio ambiente. Pero el fracking va aunque no hay fecha de presentación”, aseguró Monroy en entrevista.

$!La mañana de este miércoles, la presidenta Sheinbaum afirmó que habrá un segundo análisis.
La mañana de este miércoles, la presidenta Sheinbaum afirmó que habrá un segundo análisis. Reforma

Añadió que una de las sugerencias, que posiblemente no sea pública, es que los desarrollos podrían enfocarse inicialmente en la Cuenca Tampico Misantla-Veracruz, ubicada entre Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

“Tengo entendido, y no sé si vayan a hacerlo público, de que las áreas recomendadas no estarían en la Cuenca de Burgos si no más hacia la Cuenca Tampico Misantla-Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-perfila-el-aprovechamiento-del-gas-natural-como-via-para-el-desarrollo-FB21642304

“Incluso, hubo acercamiento con el Gobierno de Veracruz para analizar cómo se podría trabajar en la región a nivel de piso. Lo que llama la atención es esta es un área con mayor potencial en petróleo crudo que en gas natural”, añadió.

Aunque existe una recomendación a favor de realizar el fracking desde el punto de vista técnico, agregó, aún no hay un plan definido y para que funcione se deben definir áreas contractuales, revisar modelos de contrato, crear cadenas de suministro y establecer una estrategia clara, ya que el gas natural por sí solo no es rentable.

En tanto, la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), la Comisión de Energía de la Coparmex y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) coincidieron en que las propuestas que se deriven del Comité deben estar enfocadas en incentivar a las empresas para que inviertan en yacimientos no convencionales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/soberania-energetica-vs-soberania-hidrica-el-dilema-del-fracking-en-coahuila-MC21012835

Carlos Aurelio Hernández, presidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, dijo que deben dejarse de lado las posturas ideológicas y analizar lo que le conviene a México.

“Esperaríamos el lineamientos y reglas que realmente permitan las inversiones que se quiten la cachucha ideológica y ver qué es lo mejor para el país para el planeta para el medio ambiente y las comunidades”, dijo.

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