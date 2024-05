El futuro de México (6): Un paraje desolado y un gigantesco pantano

Nuestro futuro siempre está en duda y en juego. Tanto a nivel nacional como a nivel local. No podemos arriesgar un dedo, porque lo más probable es que lo muerdan. Y si muerden un dedo, al rato será la mano completa y terminarán por engullirnos completos. Nuestros problemas se multiplican. Hay preguntas, hay muy pocas respuestas, seamos francos. México se ha convertido en un paraje desolado y en un gigantesco pantano.

Falta poco para la elección de Presidente de la República, y la danza de los números de las encuestas han sido como siempre, tema de debate, crítica y escándalo. El sabio editorialista de esta casa editorial, Carlos Alberto Arredondo, abordó lo anterior en un sábado pretérito, así lo dijo: “...En realidad ya nadie hace encuestas sino simplemente ‘maquila’ resultados a gusto y capricho de quien la paga para usar su logotipo como coartada de la mentira con la cual intentará engañar al público”.

Señor lector, el futuro de México está en sus manos y en el poder de su voto. Si usted piensa que los 20 ó 30 puntos que le dan a Claudia Sheinbaum son inalcanzables por Xóchitl Gálvez y no piensa ir a votar, rectifique lo anterior. Se quiere hacer vender esa idea a la gente: ya todo está liquidado y la elección es mero trámite. No es así. Vaya usted y emita su voto. Nadie más lo va a hacer y usted es quien quita y pone Presidente.

México hoy 1: El escándalo ha sido mayúsculo. El desprestigio es brutal de la Iglesia Católica. Pero caray, ¿es que aún hoy alguien respeta y cree en la Iglesia Católica? Tiene más de dos mil años vendiendo estampitas milagrosas para salvarnos y tienen más de dos mil años prometiendo el infierno por nuestros pecados. ¿Alguien les cree? Se empieza a cuadrar el puzle del Obispo Salvador Rangel (quien es el líder de la grey en Chilpancingo/Chilapa, Guerrero).

México hoy 2: Desaparecido primero y vuelto a aparecer en un hotel de paso (dicho hotel tiene fama en Cuernavaca de ser morada de parejas gay), drogado y con las cuentas vacías, el Obispo Rangel al parecer, participó con al menos un varón, de un encuentro privado. Fue drogado (¿o él consumió de más?) con cocaína y benzodiacepinas. Se descarta entonces plagio al momento de redactar la presente nota, cuando todas las evidencias marcan a la letra que entró con un hombre a un hotel por su propio pie. ¿Alguien sigue creyendo en los “enviados” de Dios en la tierra?

México hoy 3: Vinieron a pasear y surfear a México, específicamente a las playas de Rosario y Ensenada, Baja California. Los reportaron desaparecidos el 27 de abril. Hoy están muertos: dos hermanos australianos, Jake y Callum Robinson junto a un ciudadano norteamericano, Jack Carter. Los tres cuerpos fueron encontrados con disparos de arma de fuego. Estaban en un pozo de 15 metros de profundidad. Vinieron a divertirse, encontraron la muerte atroz y violenta en un México bronco para todos.

Saltillo hoy 1: Javier “El Tritón” Díaz, sin duda, va a ganar la Alcaldía de Saltillo. No obstante su amplia y clara ventaja, no se duerme, no se calla y no descansa. Atleta de alto rendimiento, lo cual lo llevó a las Olimpiadas, Díaz sabe llevar y llegar a la meta. No dudo, tiene sus propuestas y planes ya muy establecidos y estudiados para llevar a Saltillo a la meta anhelada: un mejor estadio a éste y gran calidad de vida.

Saltillo hoy 2: Insisto, no hay duda de su triunfo en las urnas. Lo que mueve a espanto y es un panorama deplorable, es la “actuación”, digámosle así, la patética actuación de la candidata del PVEM, Elisa Villalobos. Al parecer, no sabe ni leer. Esto se infiere por su pésima lectura de tarjetas de las cuales hizo uso en el foro de propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Saltillo. Pero, hoy se añade un nuevo escándalo a tan desprestigiada candidata y al mimético Partido Verde: han gastado 3.2 millones de pesos en una “campaña” que no es “campaña”. Es decir, es una campaña fantasma. La nota informativa completa la puede leer usted en voz del reportero Armando Ríos (VANGUARDIA, domingo 4 de mayo). Una burla mayúscula.

México hoy 4: Usted ha hecho suya la siguiente reflexión, son líneas del mejor reportero del mundo, John Lee Anderson. Fue él y nadie más quien visualizó la bestialidad de los criminales en México: “Ustedes los periodistas mexicanos tienen que averiguar qué es lo que enmascara a la sociedad mexicana para encerrar en su seno tanta violencia... no es posible que tanta violencia y que criminales tan sádicos, tan imaginativamente sádicos hayan surgido de pronto en el panorama mexicano. Algo esconde la sociedad mexicana que lo fue incubando durante años y años”.

México hoy 5: Al asesino serial de Iztacalco, Miguel “N”, se le imputan al menos seis víctimas, seis feminicidios. Restos óseos ya fueron encontrados en su domicilio y se identificó al menos a 3 mujeres. El tipo tenía cometiendo los asesinatos desde el año 2012. ¿Y la capacidad de análisis e investigación de la policía capitalina de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en su momento?

Los siguientes son versos del maestro Antonio Deltoro: “Quédate aquí,/ no busques más/ que no se encuentra”. Aquí nos vamos a quedar señor lector, elija usted bien por favor.