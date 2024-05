El futuro de México (7): La continuidad de la ‘Cuarta Traición’

La cosa está difícil, tan difícil como siempre, voy de acuerdo, pero al menos antes se tenían anhelos y esperanzas del cambio de un Presidente a otro y con ese cambio, en teoría y sólo en teoría, llegarían tiempos mejores. Y esos anhelos y esperanzas tomaron más vuelo aún cuando llegaron los panistas al poder: Vicente Fox y Felipe Calderón. Alternancia le dijeron a ello. Doce años encimados en el máximo poder político de México los cuales terminaron en nada. Así son los panistas de golpe de pecho.

El desencanto fue brutal. Pero, ahora, no hay el más mínimo asombro ni velo de alegría ante lo que se avecina (es el escenario más probable): seguirán seis años de continuismo en las políticas y planes federales de la “Cuarta Traición”, ahora bajo la égida de la hija de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.

Me preparo para lo peor. Soy catastrofista, pues. Van a quedar ínsulas de buen gobierno y ciudadanos y políticos de pie en algunos estados de la República (aquí en Coahuila y con nosotros, bajo el liderazgo del “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez Salinas), pero la labor de zapa de Claudia y su secta de claques va a ser el continuismo de las políticas de AMLO debido al “éxito” que éste tuvo todas las mañanas desde su púlpito matutino.

Amables lectores como usted, el cual hoy me lee, me han hecho llegar hartos comentarios y apostillas de esta saga de textos en sus diferentes aristas y vertientes, pero aristas y vertientes las cuales desembocan en una sola y tal vez la más importante: ¿A dónde vamos como país, tenemos futuro, tiene futuro México? Seamos francos: quedan muchas batallas por pelear en este México bronco y convulso, hay tantos dragones y monstruos que matar, que no hay oportunidad ni tregua para el descanso.

Aquí el bravo y mítico guerrero, San Jorge, sería eterno ante la cantidad de lagartos y alimañas ponzoñas, los cuales nos pueden engullir de una dentellada. Lea usted un triste y patético panorama nacional y local, como siempre. Y claro, todo necesita su atención posible. Es decir, usted y nadie más es ese guerrero mítico llamado San Jorge, el cual va a enfrentar a verdaderos enloquecidos por el poder político y sus mandobles no son para rebanar al aire, sino para cambiar el estado de cosas que padecemos hoy en día. Lea usted por favor:

México hoy 1: Los vecinos regios son raros, tan raros que celebraban más el “Día de Acción de Gracias” gringo que la Independencia de México. Se creían más texanos que nacionales. A golpes de inseguridad y por la incapacidad de sus autoridades políticas que eligen, hoy son una sociedad podrida y perdida (siempre lo fueron, pero antes los distractores eran benévolos y hasta triviales, como la eterna disyuntiva de tomar equipo: Rayados o Tigres). Resulta preocupante lo siguiente: Nuevo León es uno de los siete estados mexicanos donde aún se castiga la difamación... con cárcel. Así de atrasados están. Es decir, las denuncias por difamación por la vía penal constituyen una amenaza viva para la libertad de expresión.

México hoy 2: Y eso es justo lo que acaba de hacer en días pasados el candidato panista a la alcaldía de San Pedro, Mauricio Fernández, quien al ser señalado por presuntos vínculos y pactos entre él como alcalde con los miembros del crimen organizado (2009 al 2012) por su contrincante a la alcaldía, Lorenia Canavati, de Movimiento Ciudadano, la demandó penalmente.

México hoy 3: Y vaya que es preocupante lo anterior porque en Nuevo León, usted lo sabe, sucedió un caso de escándalo: en diciembre del 2022, Tatiana Clouthier (morenista ella) demandó al articulista de varios medios impresos y electrónicos, Alfredo Jalife-Rahme por difamación. El periodista en su momento fue aprehendido. Llevó su proceso en libertad. Y justo hace dos o tres semanas, un juez federal invalidó el proceso por difamación. Así son los regios, así caminan los regios, así operan los regios.

Un eterno “8M” 1: No pocos lectores me siguen comentando de abonar letras a la saga de textos donde abordé el fenómeno “8M”. Día en el cual las féminas, lesbianas y todo tipo de “neo entes” o seres humanos no binarios (“todes”, pues), gritan enloquecidos... sólo para desaparecer y ser invisibles el resto del año. Me he tardado en abonar letras a esa saga, pero no se me ha olvidado. Jamás. Por eso y de hoy en adelante, cuando abordemos este futuro de México gris y oscuro, usted encontrará este tipo de párrafos y comentarios: sacudiremos críticamente un eterno, infeliz y olvidable “8M”.

Un eterno “8M” 2: Le he comentado aquí de un motivo: las féminas (un eufemismo pues) en lugar de pintarrajear con faltas de ortografía los edificios públicos y gritar consignas de poca monta, deberían tomar partido por cosas grandes y valientes: quemar la obra toda de Gabilondo Soler (Cri Cri), Charles Baudelaire, Julio Torri, Juan José Arreola, John Milton, los Hermanos Grimm, Carlo Collodi... Todos ellos demonizan y denigran a la mujer bajo los nuevos parámetros de lo políticamente correcto. Igual a... Edgar Allan Poe.

Se casó con su prima de 13 años y todos sus personajes femeninos son menores de 15 años... y algunas mueren de manera brutal. ¿Y si quemamos al gran Allan Poe? Ja. La pura pinche ignorancia.