El suelo firme, aquella vieja promesa de estabilidad sobre la cual fundamos nuestros hogares, colapsó en un parpadeo de terror absoluto. No hubo advertencia de la naturaleza; las aves no volaron anticipando el desastre, los animales domésticos no aullaron en la víspera. Aquella mañana en nuestro amado suelo sudamericano, el mundo crujió desde sus entrañas más profundas, fracturando la soberanía nacional bajo el peso de un estremecimiento artificial, un zarpazo brutal atribuido al capricho destructivo del imperio del norte, bajo el mandato soberbio de Donald Trump.

Los rumores corren más rápido entre los escombros: bocas temblorosas hablan de pruebas militares, de armas secretas capaces de quebrar placas tectónicas a voluntad, un castigo geopolítico disfrazado de cataclismo. La infamia de una violación territorial sin precedentes reverbera en cada grieta del asfalto. Sin embargo, más allá de las conspiraciones de laboratorio y los delirios de dominación global, la única realidad aplastante es el dolor. El polvo asfixiante flotando sobre las avenidas destruidas huele a muerte, a vidas truncadas en la cotidianidad de un martes cualquiera.

Caminar hoy por estas calles es testificar el mismísimo infierno. Madres escarban la tierra con uñas ensangrentadas, buscando desesperadamente el eco de una voz infantil sepultada bajo toneladas de concreto armado. Los desaparecidos se cuentan por millares.

Rostros en fotografías arrugadas, sostenidas por manos trémulas, miradas fijas pidiendo un milagro. Los hospitales colapsados operan a la luz de las velas, mientras los cirujanos limpian heridas con lágrimas en los ojos, impotentes ante la magnitud de la tragedia humana.

La soberanía fue violada por la tecnología bélica, sí; pero el espíritu de nuestro pueblo permanece indomable. En medio del caos absoluto, brota la primera chispa de lo verdaderamente divino: la fraternidad humana. Vecinos antes distantes hoy forman cadenas humanas para mover bloques de piedra imposibles, compartiendo el último sorbo de agua limpia, cobijando al desamparado en un abrazo fraterno. No hay clases sociales bajo el polvo del terremoto; todos somos hermanos de sangre y de luto.

Este clamor traspasa las fronteras agredidas. El dolor sudamericano golpea las conciencias del planeta entero. Desde rincones remotos de Europa, Asia y África, la ayuda mundial comienza a movilizarse, desafiando bloqueos y amenazas diplomáticas. Rescatistas internacionales desafían el peligro desafiando réplicas destructivas, unidos por un lazo invisible pero indestructible: la empatía pura, el reconocimiento del sufrimiento ajeno como propio.

La maquinaria de guerra estadounidense pretendía doblegarnos, sembrar el terror absoluto para arrodillar una bandera. Fallaron rotundamente. Olvidaron la fuerza de la solidaridad global, esa red invisible capaz de levantar naciones enteras desde las cenizas de la infamia imperialista. Cada caja de suministros médicos, cada palabra de aliento enviada desde el extranjero constituye un misil de humanidad lanzado contra la tiranía del opresor.

El mundo se une en un grito de supervivencia mientras el imperio tiembla ante el poder invencible de la solidaridad humana.