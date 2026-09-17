El ‘Grito’ del miedo: de Hobbes a Blade Runner

Esclavitud y de control. Dos meses y medio después del Grito de Independencia de 1810, que el martes debió replicar la Presidenta (con las morcillas que agrega cada gobernante), el padre Hidalgo proclamó en Guadalajara la abolición de la esclavitud, que la historia patria de nuestras primarias da por felizmente consumada desde entonces en nuestro país. Sin embargo, a lo largo de estos 216 años han prevalecido diversas formas de sometimiento. Una de ellas es el miedo, hoy en día una forma de esclavitud y de control social. La estadística del miedo. Leo habitualmente el riguroso, en este caso, además, minucioso artículo de José Woldenberg publicado antier e intitulado “Inseguridad: vivir con miedo”; entresaca, entre otros datos del informe estadístico oficial sobre percepciones de inseguridad, elaborado por el Inegi, la cifra de un 74 por ciento de mexicanos mayores de 18 años que viven bajo el yugo de la percepción de inseguridad y miedo. ¿La causa? El clima de violencia criminal que se ha redoblado en México en los ocho años de la era de López Obrador. Un clima que impacta todas las actividades, desde las escolares, laborales, profesionales y empresariales, hasta los procesos electorales, infiltrados ya por los cárteles en los comicios de estos años.

De Hobbes a Blade Runner. Pero, al lado de las pertinentes, prestigiosas citas de Woldenberg, de los clásicos de la teoría del Estado y la sociología, Thomas Hobbes y Max Weber, me parece también pertinente invocar una pieza maestra de la cultura popular contemporánea y universal. Esta obra ha sido recuperada por el debate público internacional de hoy en el marco del pánico surgido del auge de la inteligencia artificial. Y también, de la cacería, maltrato y homicidios de migrantes en Estados Unidos y otras partes del mundo. “Es un martirio vivir con miedo: así es la esclavitud”, le explica, en sus últimos minutos de vida como ser humano, el replicante Roy Batty (Rutger Hauer) a su “cazador”, después de salvarle a éste la vida: el blade runner estelar de la cinta (Harrison Ford). La gestión del miedo. Acorde con la narrativa presidencial de estos meses, el cultivo del miedo por parte de un régimen suele servir para paralizar la inconformidad y para fabricar en la gente la necesidad de mandos y controles fuertes, incluyendo la militarización del Estado (maná para sociedad empanicada). Probablemente pudo haber algún mensaje en ese sentido, acaso codificado, en el “Grito” de antenoche o en el discurso oficial de ayer. Quizás más que referirse sólo a la violencia criminal, el énfasis de las cabezas del régimen se haya centrado en el cultivo del miedo a la amenaza externa, sin identificarla, pero bien sustentada en la retórica de Trump y su funcionariado.

El fraude contra el miedo. Allí están los aprestos –normativos, institucionales y discursivos– del régimen para blandir el miedo a la amenaza externa a fin de fraguar un “fraude patriótico”, como el atribuido por Raymundo Riva Palacio a Manuel Bartlett en la elección de 1986 en Chihuahua. Como replicantes de Blade Runner aparecen los mexicanos con doble nacionalidad, acaso potenciales servidores del extranjero, como todo personaje de la oposición y la resistencia democráticas. Lágrimas en la lluvia. Por ese camino, la democracia mexicana puede correr la suerte de las maravillas de la agonizante experiencia humana contadas por el replicante Roy Batty: “se perderán como lágrimas en la lluvia”. @JoseCarreno Académico de la UNAM

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