4T: Una herencia educativa deplorable ¿y perdurable?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    4T: Una herencia educativa deplorable ¿y perdurable?
    CUARTOSCURO

Podría atribuirse este desacierto presidencial a la rutina de ocho años de una comunicación a la defensiva, presta a negar y minimizar sus continuos fracasos, en lugar de actuar en la remoción de sus causas

El vicio. Si la Presidenta no estuviera entrampada en un vicio de la más rústica comunicación institucional: el de descalificar toda medición negativa del desempeño del régimen, hubiera podido reaccionar mejor a la prueba PISA, la única evaluación internacional reconocida sobre el estado de los aprendizajes fundamentales de los jóvenes de 15 años en el mundo.

Tranquilizar con la verdad. Podría haber tranquilizado, con la verdad, a todos los seres alarmados por los rezagos en la preparación de los jóvenes mexicanos para enfrentarse a la vida, al mundo y al trabajo. Por ejemplo, pudo afirmar que su gobierno, al tanto de estas deficiencias, se adelantó a empezar a corregir al menos a dos de los resultados más desastrosos de la prueba, con su anuncio de nuevos libros de texto para mejorar el aprendizaje de las matemáticas y el de la lectoescritura, asignaturas ignoradas en los más de 15 millones de volúmenes antipedagógicos de la “nueva escuela” de López Obrador.

https://vanguardia.com.mx/opinion/lineamientos-rechazo-y-control-del-descontento-LI22800964

Intranquilizar con la contradicción. En lugar de ello, la Presidenta optó al parecer por tranquilizar y apaciguar a las huestes más primitivas y cercanas a AMLO del grupo en el poder, con una defensa insustentable a la indefendible “nueva escuela mexicana” del expresidente. Y como suele ocurrirle, la Presidenta se contradijo al rebatir a PISA. Primero, al descalificarla por sus “limitaciones” porque –repitió la justificación de su antecesor– aplicar la misma prueba a todos los países no toma en cuenta las características particulares de cada uno. Pero luego la aceptó con el consuelo de que otros países también registraron caídas en el aprendizaje de sus estudiantes. Y porque no empeoramos en ciencias, aunque permanecemos por debajo del promedio de los países de la OCDE. La Presidenta, sin embargo, lo celebró y se lo atribuyó a la “nueva escuela mexicana”.

Reacción ominosa. Lo cierto es que no sólo es deplorable el resultado para México de la evaluación educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, en materia de aprendizajes fundamentales adquiridos por los jóvenes de 15 años en su educación básica. Además, esa primera reacción de la Presidenta apunta en dirección de hacer también perdurable ese resultado, mientras permanezca el grupo apoderado de las instituciones públicas mexicanas. Para no ahondar en la desesperanza, podría atribuirse este desacierto presidencial a la rutina de ocho años de una comunicación a la defensiva, presta a negar y minimizar sus continuos fracasos, en lugar de actuar en la remoción de sus causas. Una comunicación, adicionalmente, a la ofensiva contra todo cuestionamiento a las falacias del triunfalismo oficial en todos los campos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/defiende-claudia-sheinbaum-solidez-de-educacion-en-mexico-pese-a-resultados-de-pisa-CH23357335

Efecto virtuoso. La prueba PISA irrumpe ahora con un efecto virtuoso contra la marginalidad de la debacle educativa en nuestra esfera pública. Marginalidad, indiferencia e incluso complacencia ante una tragedia anunciada, en un escenario de legiones de jóvenes parias en los mercados profesionales y laborales, y en un país en el filo de la bancarrota y el aislamiento de los aprendizajes y competencias requeridos por los vertiginosos cambios del mundo. Una población narcotizada por la propaganda oficial, montada sobre un formidable aparato de propaganda, con un efecto desconcertante: en las encuestas con que abrió la semana, con sus arrolladoras cifras de aprobación de la Presidenta, no pinta el problema educativo entre las preocupaciones. Allí, también, el riesgo de hacer perdurable la catástrofe.

@JoseCarreno

Académico de la UNAM

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Educación
Pisa

José Carreño Carlón

José Carreño Carlón

Académico, profesor, periodista y escritor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con el Master of Public International Law por la Rijks Universiteit Leiden y un Doctorado en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra en España. Fue director del Departamento de Comunicación, Coordinador del Área de Periodismo y Director de la División de Estudios Profesionales de la Universidad Iberoamericana. Miembro desde 1998 del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Autor de los libros: “Para entender: los medios de comunicación”, “Temas fundamentales de Derecho de la Información en Iberoamérica” y “La opinión pública en la transformación del Estado Mexicano”. Fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo en 1987. Ha sido subdirector de los periódicos La Jornada y El Universal, y director de El Nacional. Actualmente es el Director del Fondo de Cultura Económica, escribe para el Universal y conduce Agenda Pública en Foro TV.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional

Patrimonio de Romero Oropeza, un asunto de seguridad nacional
La salutogénesis, concepto desarrollado por Aaron Antonovsky en los años 70, se enfoca en generar condiciones favorables para la salud y el bienestar integral.

Ciudades que sanan. El diseño desde la salutogénesis urbana.
true

Prevén que AHMSA pase a propiedad del gobierno federal
Emma requiere muchas cosas, pero un tanque de gas le ayudaría para dejar de utilizar leña al preparar sus alimentos.

Falleció su hija y abuelita de Saltillo se quedó sola con sus nietos; piden ayuda para mejorar su situación
Este caso se suma a otro robo registrado recientemente en la Zona Centro, donde fueron sustraídos casi 30 mil pesos de una camioneta Dodge Ram.

Roban dinero de camionetas estacionadas en el Centro de Saltillo; suman dos casos y casi 50 mil pesos sustraídos
De las pirámides mayas de Mayapán a la Plaza de Armas de Saltillo: la Final de la Copa del Mundo ha convertido la historia en parte del escenario.

Mayapán, París, el Zócalo y ahora Saltillo: las sedes de la Final de Tiro con Arco
La ceremonia religiosa comenzó a las 13:00 horas en la Catedral de Oslo y estuvo encabezada por el obispo presidente de la Iglesia de Noruega, Olav Fykse Tveit, con la participación de la obispa de Oslo, Sunniva Gylver.

Noruega despide al rey Harald V en un funeral de Estado marcado por la emoción y la presencia de la realeza europea y dignatarios
En respuesta, un portavoz del Pentágono declaró que un dron submarino había sufrido una avería hacía más de un día.

Irán afirma haber capturado un dron submarino estadounidense en el estrecho de Ormuz