‘El Indio’ Fernández, ‘Don Juan’ y ‘Como Agua para Chocolate’

El mismo jueves 6 de agosto, cuando se cumplían con exactitud 130 años de cine en México, se conmemoró el aniversario número 40 de uno de los cineastas más representativos en la historia de nuestro cine.

Fue ese día pero de 1986 cuando, después de sufrir una caída en Acapulco, murió el cineasta coahuilense Emilio “Indio” Fernández a los 82 años de edad y aunque su última película de 1978, “Erótica”, fue —como tantas— un remake de otra de su propia autoría de su mejor período como realizador en los años 40 y 50: “La red” (1953), es indudable que junto al cineasta español Luis Buñuel fue de los realizadores del Séptimo Arte que dieron mayor identidad y proyección a nuestra industria fílmica, gracias a clásicos como “María Candelaria” (1943); “Enamorada” (1946); “La perla” (1947) y “Río Escondido” (1948), entre muchas otras más.

Hablando de Hollywood, en donde “El Indio” comenzó a hacer su historia en el Séptimo Arte como extra de películas —entre las que se contaron algunas protagonizadas, en su inicial período como actriz del cine silente, su futura actriz fetiche, la diva Dolores del Río—, el mismo jueves 6 la Meca del Cine estaba también de aniversario, en su caso por los 100 años de la premiere de “Don Juan”, película dirigida por Alan Crosland y protagonizada por Lionel Barrymore y Mary Astor la cual, adelantándose un año a que Crosland hiciera historia con “El cantante de jazz” (1927), fue el primer filme comercial de la historia con una banda sonora completa.

Y es que aunque se pudiera afirmar que “El cantante de jazz” fue la primera película sonora de Hollywood porque a diferencia de “Don Juan” que se concibió y produjo como una película muda precisamente por ser musical, ya contó con diálogo y sonido sincronizado, la ocasión fue propicia para que el sábado 8, el estudio que la produjo, Warner Bros., ofreciera una proyección en el interior de sus estudios, que tuvo cuatro horas de duración e incluyó un corto donde explicaban la tecnología de sonido Vitaphone que se utilizó para sincronizar la película con los efectos de sonido; un recuento de los 100 años de sonido del estudio y un panel con editores y mezcladores de sonido.

Un día antes, el Museo de las Aves de la capital del estado de Coahuila estuvo a su vez de manteles largos gracias a un homenaje culinario a la escritora Laura Esquivel, autora de la famosa novela “Como Agua Chocolate” inspirada por recetas de cocina de su madre de origen coahuilense la cual, antes de la reciente serie del mismo título producida por la actriz Salma Hayek para HBO, fue una de las películas más representativas a nivel mundial del llamado “nuevo cine mexicano de los 90” pero a diferencia de la mencionada serie, el director y productor Alfonso Arau filmó casi en su totalidad en las locaciones del estado donde ocurre la historia a inicios de 1991.

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