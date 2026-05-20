El infierno se hace presente en Morena

Ariadna Montiel ha incurrido en un desgaste inmediato. Su ungimiento se dio en medio del mayor escándalo que ha habido en la política nacional por el caso Sinaloa. No guarda precedente y sus efectos son graves en extremo. De alguna manera plantea el fin dramático de una época y de un régimen político. Morena no sólo enfrenta desafíos electorales mayores, sino que por la vía judicial norteamericana podría ser declarada asociada a una organización terrorista extranjera. No hay manera de sobrevivir en tal circunstancia.

A todas luces, fue una decisión muy desafortunada iniciar una guerra en Chihuahua por un operativo exitoso en el que estuvieron presentes agentes de la CIA para destruir el laboratorio de fentanilo más grande del país. La presidenta Claudia Sheinbaum se envolvió en la bandera nacional y, por la vía judicial y política, la emprendió contra la gobernadora Maru Campos , ni por asomo contra el gobierno norteamericano por violentar los acuerdos y el régimen de coordinación convenido.

Aunque nada pasara en el plano judicial, Morena enfrenta un desafío mayor porque es un partido que, como el PRI de antes, interpreta y asume un resultado adverso como el principio del fin. El tricolor no pudo transitar con facilidad por la competencia y la alternancia. Sus dirigencias colapsaron hacia el cierre del siglo porque cada resultado adverso se percibía como un ominoso fracaso. Así podría suceder con Ariadna Montiel.

Lo peor para enfrentar la competencia política es la soberbia. Ir a Chihuahua a declararle la guerra a la gobernadora mediante una movilización fue una torpeza mayúscula; no había margen de error porque era la primera operación política de la nueva dirigencia. Si el PAN tenía condiciones adversas para la próxima elección, Morena ha hecho todo para revertirlas; dejan testimonio de que el gobierno panista actúa como ninguno para combatir a los criminales y de que la fuerza de Morena es el centralismo. Además, en el gobierno y en Morena no dimensionan lo que significa el caso de Sinaloa. Por si fuera poco, no han pensado, fuera de la cúpula morenista, cómo es percibido el hijo del expresidente López Obrador. Una primera batalla fallida, desangelada y repudiada.

Para desgracia de la dirigencia, vienen las elecciones de Coahuila. Si tiene suerte, Morena ganaría uno o dos distritos; no se descarta que pierda todos. Seguramente el resultado atiende principalmente a la situación local, al bien hacer de los del PRI y al mal hacer de los opositores. Sin embargo, esto inevitablemente se verá como la primera prueba electoral de la nueva dirigencia y, desde ahora, está dibujada la derrota. De poco servirá decir que fue Luisa María Alcalde y López Beltrán los responsables de la elección. La derrota se le escriturará a Ariadna Montiel, quien además está abocada a la selección de candidatas y candidatos a gobernador con un año de anticipación a los comicios.

Se entiende que la presidenta Sheinbaum mantenga una postura firme y de defensa de su gobierno y de los suyos. Así es porque bien sabe las amenazas que enfrenta. Se tenía que defender con todo a los diez de Sinaloa para que no se apanicaran los muchos con pecado en todo el país. Ya se sabe que no se requiere de extradición, ni siquiera de un proceso legal para ser privado de visa, tampoco para que el FinCEN, del Departamento del Tesoro, determine el congelamiento de cuentas que la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y las instituciones financieras deben acatar.