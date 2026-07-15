El jefe McManus, un policía modelo

McManus inició su carrera en 1975 como policía en Washington, D.C. Comenzó patrullando colonias, atendiendo llamados de emergencia e investigando delitos. Sí, investigando delitos, aunque en México no lo entiendan las fiscalías y los políticos. Con el paso de los años ascendió a sargento, teniente, capitán, comandante y, posteriormente, a subjefe de la Policía Metropolitana de la capital de Estados Unidos. Más tarde dirigió las policías de Dayton, Ohio, y Minneapolis, Minnesota, antes de asumir, en 2006, la responsabilidad de encabezar la Policía de San Antonio, Texas.

Hace unos días se anunció el retiro de William P. McManus como jefe del Departamento de Policía de San Antonio, Texas. Tras veinte años al frente de esa corporación y más de cinco décadas de servicio policial, concluye una carrera que ofrece una valiosa reflexión sobre el verdadero valor del policía en la sociedad, así como el significado del liderazgo en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.

Cada ascenso fue producto de la experiencia, la preparación y los resultados. Una carrera policial en toda la extensión de la palabra. Ese tipo de trayectorias nos recuerda que las instituciones más sólidas suelen construirse desde la base, mediante procesos que resisten el paso del tiempo gracias a los resultados. El liderazgo auténtico nace del ejemplo y de la experiencia, no únicamente del nombramiento.

Quizá por ello, una de las características que más destacan quienes trabajaron con McManus es su trato cercano. La firmeza nunca estuvo reñida con la cortesía. Ejercer autoridad no significó proyectar intimidación. La confianza de una corporación y el respeto de la ciudadanía difícilmente se obtienen mediante el miedo; se construyen con profesionalismo, capacidad y resultados.

Conviene recordar que una institución policial inspira mayor confianza cuando sus líderes son accesibles, escuchan a sus elementos y a la sociedad a la que sirven, y entienden que portar un uniforme representa, antes que un privilegio, una enorme responsabilidad frente a los ciudadanos.

Más de 50 años de servicio público, sin escándalos, aunque no exentos de crisis y emergencias propias del cargo. La trayectoria del jefe McManus es un patrimonio profesional que pocos pueden presumir. No es únicamente la permanencia en el cargo lo que distingue a un servidor público, sino la forma en que llega y la manera en que se retira. Hoy, McManus es reconocido y aplaudido por partidos políticos, cámaras empresariales, grupos sociales, medios y ciudadanos en general.

Hace unos meses pude saludarlo durante un juego de temporada regular de los Spurs de San Antonio. Estaba de descanso; no iba de uniforme, pero la gente lo reconocía y le pedía fotografías. Solía desfilar en las celebraciones de la ciudad y era ampliamente aplaudido. La fama nunca se le subió a la cabeza ni distorsionó su ego. Se sabía servidor público bajo las órdenes de las autoridades electas. Rendía sus informes, acudía a las sesiones del Cabildo y aclaraba dudas de políticos y ciudadanos por igual. Aunque era el jefe, patrullaba las calles y era de los primeros en llegar cuando la emergencia lo ameritaba. Siempre, siempre tuvo un trato muy humano con los migrantes.