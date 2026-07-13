Inicia evaluación física para 102 policías de Torreón que aspiran a promociones y ascensos
Los aspirantes enfrentan una nueva fase de pruebas después de superar evaluaciones teóricas, prácticas, operativas y de manejo del armamento reglamentario
TORREÓN, COAH.- La administración municipal de Torreón dio a conocer que la convocatoria de Promoción y Ascenso de Grado 2026 para la corporación policial ha avanzado a la fase de pruebas físicas, en la que participan 102 elementos aspirantes a un escalafón superior.
Dicha etapa inició este lunes, tras haber finalizado exitosamente el ciclo de evaluaciones teóricas y prácticas. En aquellos ejercicios previos, los uniformados acreditaron sus competencias sobre conocimientos normativos, destrezas operativas y el dominio técnico de su armamento reglamentario.
Actualmente, los oficiales son sometidos a baterías de pruebas para constatar su estado atlético, evaluando capacidades como resistencia, fuerza, coordinación y velocidad. El circuito incluye ejercicios de calistenia, pruebas de flexibilidad, velocidad en 100 metros, carrera de fondo de mil 200 metros y el tradicional salto de valor.
Autoridades locales recalcaron que este procedimiento integra diversas fases rigurosas para asegurar que la promoción sea un reflejo de los estándares físicos, técnicos y el desempeño profesional de cada elemento.
El propósito fundamental de este ejercicio es garantizar que los ascensos se otorguen mediante méritos comprobables, impulsando con ello la constante capacitación y el crecimiento integral dentro de la Policía Municipal.