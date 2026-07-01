El meiwaku y la conciencia japonesa de la otredad (Parte II)

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El meiwaku y la conciencia japonesa de la otredad (Parte II)
    Hajime Moriyasu, director técnico de Japón. EFE

En tiempos en que la individualidad se percibe como la prioridad absoluta, Japón nos recuerda que la grandeza de una sociedad se mide en el aporte y el sacrificio de cada integrante de su sociedad

La semana pasada abordábamos el concepto “meiwaku”, que es fundamental para las y los japoneses por el papel que juega como brújula moral del comportamiento. Ahora tocaremos otros aspectos adicionales que le dan la relevancia de la que hemos hablado.

Tal vez uno de los que guarda más relevancia es que no es un tema que simplemente se quede en casa, sino que viaja con las y los japoneses y se hace visible incluso en los escenarios más multitudinarios y relajados, como es el caso de un Mundial de futbol.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-meiwaku-y-la-conciencia-japonesa-de-la-otredad-parte-i-OO21586855

Mientras que para muchos países la euforia del evento justifica el desorden y el desenfreno, la afición japonesa destaca por algo tan sutil como elocuente, que consiste en permanecer en las gradas al finalizar el partido para dejar el lugar como lo encontraron.

Las y los aficionados recorren las butacas dejando el estadio tan limpio como si nada hubiera pasado, independientemente de si su equipo ganó o perdió. No lo hacen por un reconocimiento público, sino porque dejar desorden sería una forma de “meiwaku”.

Si bien el estadio es un espacio compartido, les es “prestado” momentáneamente por la ciudad anfitriona y devolverlo tal como lo recibieron es una forma natural de respeto hacia quienes lo limpiarán después y hacia el país que les abrió las puertas recibiéndoles.

Esa misma lógica la expresan, de una manera menos visible, los propios jugadores y el cuerpo técnico. Es costumbre que el personal de los estadios encuentre los vestidores de la selección japonesa perfectamente ordenados y limpios después de celebrado el juego.

Toallas dobladas, basura recogida, todo en perfecto estado, acompañado de una nota de agradecimiento en el idioma local. No es un acto fingido, es la manifestación de una sólida ética inculcada desde la niñez, que se demuestra tanto en la victoria como en la derrota.

Después de más de noventa minutos de un desgaste físico extremo, ¿quién pensaría en dedicar tiempo de descanso a dejar todo en orden? Esto evidencia precisamente que el respeto, para ellas y ellos, no es un gesto esporádico, es una genuina forma de ser.

Es tal vez en la adversidad donde esta filosofía alcanza su expresión más alta. Asumir la derrota con dignidad, sin buscar culpables, avalando el mérito del rival y la propia responsabilidad en el resultado, es una admirable manera de honrar el “wa”.

Perder un partido jamás justificaría el “meiwaku”. Quien ha sufrido una derrota se dignifica al mantener la compostura, agradecer y dejar todo en orden antes de irse. No se trata de una forma de debilidad, sino de una fortaleza interior que trasciende el marcador final.

Al terminar el partido del lunes entre Brasil y Japón, donde el primero tuvo la fortuna de hacer el gol de la victoria sobre el tiempo de compensación, hubo una extraordinaria muestra de aquello por parte de Hajime Moriyasu, el director técnico japonés.

Primero, se dirigió a su equipo, reconociendo el extraordinario esfuerzo que atestiguamos quienes vimos el partido, animándolos a aceptar la derrota con la dignidad que sólo puede experimentar quien lo dio todo en la batalla y que puede retirarse con la frente en alto.

Después, acompañado de jugadores y cuerpo técnico, se dirigió a su afición en las gradas, brindándoles una muy sentida reverencia, agradeciendo el gran apoyo recibido y asumiendo la adversidad, lo que fue correspondido con enorme orgullo por la afición.

¿Quién podría reclamar algo a quien ofreció su mayor esfuerzo en la cancha y que reconoce con altísima dignidad que el resultado no le favorece, sin denostar al rival, sin buscar culpables u ofrecer justificaciones, disponiéndose a aprender de lo sucedido?

Así, lo que los números comunican como una derrota, es en realidad una victoria moral del equipo; es un momento donde se exalta el espíritu deportivo y se asume la muy humana vocación de –como lo mencionó el entrenador japonés– buscar ser los mejores.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/vamos-a-ser-campeones-la-confianza-japonesa-tambien-coloca-a-mexico-en-la-final-del-mundial-BC21545576

Al final, la conciencia permanente de la otredad y su indisoluble vínculo funcional con la individualidad permite que cada una y cada uno de ellos entienda lo que hace, lo que dice y lo que piensa en función del colectivo, con la certeza incuestionable de su reciprocidad.

En tiempos en que la individualidad se percibe como la prioridad absoluta, Japón nos recuerda que la grandeza de una sociedad se mide en el aporte y el sacrificio de cada integrante de su sociedad.

Que el respeto auténtico no se presume ni se pide; se practica en cada pequeña cotidiana decisión que hace más fácil el camino hacia un futuro posible.

jruizf@henka.com.mx

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Tradiciones

Localizaciones


Japón

José Ruiz Fernández

José Ruiz Fernández

Abogado por la U.A. de C., especializándose en Derecho Ambiental y Gestión Urbanística. Cuenta con Maestría en Gestión Ambiental por la U.A.N.E. Cursa actualmente estudios de Doctorado con enfoque en Derecho a la Ciudad. Ha colaborado en los Institutos Municipales de Planeación de Torreón y de Saltillo, así como en la Delegación Coahuila de SEMARNAT. Ha representado a México en diversos foros internacionales, entre ellos el SWYL Program y la Tokyo Conference, organizados por el Gobierno de Japón. Se desempeñó como Director Operativo de COPERES y Presidente de la Representación Coahuila de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Es catedrático a nivel Licenciatura y Posgrado en instituciones como la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Iberoamericana.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Guadalupe Oyervides, indicó que la propuesta se presentó conforme a lo establecido por la ley y subrayó la trayectoria del exgobernador como respaldo para asumir el cargo.

Congreso de Coahuila designa a Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón
El edil aseguró que está listo para buscar la continuidad de su proyecto político si su partido lo postula.

‘Estamos listos para cualquier reto’: Carlos Villarreal abre la puerta a la reelección como Alcalde de Monclova
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
La propuesta secreta del nuevo PAN

La propuesta secreta del nuevo PAN
true

El miedo de Andrés Manuel

true

POLITICÓN: Con amparo en mano, Antonio Flores amaga con volver al Congreso de Coahuila

Personal del área de Vectores y Bienestar Animal recolectó muestras de garrapatas e inspeccionó perros del sector para aplicar tratamientos garrapaticidas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en Monclova.

Confirman segunda muerte por rickettsiosis en Monclova; intensifican vigilancia sanitaria
Familiares del hombre acudieron al sitio tras el hallazgo; una de sus hermanas señaló que desde hacía años enfrentaba problemas de alcoholismo y que en diversas ocasiones rechazó recibir ayuda.

Hallan sin vida a hombre de 74 años en una plaza de Saltillo