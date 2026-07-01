El meiwaku y la conciencia japonesa de la otredad (Parte II)

Tal vez uno de los que guarda más relevancia es que no es un tema que simplemente se quede en casa, sino que viaja con las y los japoneses y se hace visible incluso en los escenarios más multitudinarios y relajados, como es el caso de un Mundial de futbol.

La semana pasada abordábamos el concepto “ meiwaku ”, que es fundamental para las y los japoneses por el papel que juega como brújula moral del comportamiento. Ahora tocaremos otros aspectos adicionales que le dan la relevancia de la que hemos hablado.

Mientras que para muchos países la euforia del evento justifica el desorden y el desenfreno, la afición japonesa destaca por algo tan sutil como elocuente, que consiste en permanecer en las gradas al finalizar el partido para dejar el lugar como lo encontraron.

Las y los aficionados recorren las butacas dejando el estadio tan limpio como si nada hubiera pasado, independientemente de si su equipo ganó o perdió. No lo hacen por un reconocimiento público, sino porque dejar desorden sería una forma de “meiwaku”.

Si bien el estadio es un espacio compartido, les es “prestado” momentáneamente por la ciudad anfitriona y devolverlo tal como lo recibieron es una forma natural de respeto hacia quienes lo limpiarán después y hacia el país que les abrió las puertas recibiéndoles.

Esa misma lógica la expresan, de una manera menos visible, los propios jugadores y el cuerpo técnico. Es costumbre que el personal de los estadios encuentre los vestidores de la selección japonesa perfectamente ordenados y limpios después de celebrado el juego.

Toallas dobladas, basura recogida, todo en perfecto estado, acompañado de una nota de agradecimiento en el idioma local. No es un acto fingido, es la manifestación de una sólida ética inculcada desde la niñez, que se demuestra tanto en la victoria como en la derrota.

Después de más de noventa minutos de un desgaste físico extremo, ¿quién pensaría en dedicar tiempo de descanso a dejar todo en orden? Esto evidencia precisamente que el respeto, para ellas y ellos, no es un gesto esporádico, es una genuina forma de ser.

Es tal vez en la adversidad donde esta filosofía alcanza su expresión más alta. Asumir la derrota con dignidad, sin buscar culpables, avalando el mérito del rival y la propia responsabilidad en el resultado, es una admirable manera de honrar el “wa”.

Perder un partido jamás justificaría el “meiwaku”. Quien ha sufrido una derrota se dignifica al mantener la compostura, agradecer y dejar todo en orden antes de irse. No se trata de una forma de debilidad, sino de una fortaleza interior que trasciende el marcador final.

Al terminar el partido del lunes entre Brasil y Japón, donde el primero tuvo la fortuna de hacer el gol de la victoria sobre el tiempo de compensación, hubo una extraordinaria muestra de aquello por parte de Hajime Moriyasu, el director técnico japonés.

Primero, se dirigió a su equipo, reconociendo el extraordinario esfuerzo que atestiguamos quienes vimos el partido, animándolos a aceptar la derrota con la dignidad que sólo puede experimentar quien lo dio todo en la batalla y que puede retirarse con la frente en alto.

Después, acompañado de jugadores y cuerpo técnico, se dirigió a su afición en las gradas, brindándoles una muy sentida reverencia, agradeciendo el gran apoyo recibido y asumiendo la adversidad, lo que fue correspondido con enorme orgullo por la afición.

¿Quién podría reclamar algo a quien ofreció su mayor esfuerzo en la cancha y que reconoce con altísima dignidad que el resultado no le favorece, sin denostar al rival, sin buscar culpables u ofrecer justificaciones, disponiéndose a aprender de lo sucedido?

Así, lo que los números comunican como una derrota, es en realidad una victoria moral del equipo; es un momento donde se exalta el espíritu deportivo y se asume la muy humana vocación de –como lo mencionó el entrenador japonés– buscar ser los mejores.