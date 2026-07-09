Balística y balones bajo el cielo persa. Huele a queroseno de aviación y pólvora de largo alcance. Donald J. Trump, cuya silueta domina los informativos como un presagio geométrico, decidió reiniciar las hostilidades contra Irán con la misma naturalidad con la cual alguien ordena un taco de birria.

El Wall Street Journal reporta: más de 80 objetivos alcanzados con municiones de precisión. El Pentágono confirma. Teherán promete represalias. El mundo asiste a una coreografía de destrucción perfectamente sincronizada con el ritmo frenético de Slayer. Las letras de War Ensemble resuenan como profecía cumplida: “Sport the war, war support / The sport is war, total war”. Resulta imposible ignorar la ironía: el deporte es la guerra. La guerra es el deporte. Y ambos comparten el mismo anfiteatro.

La tregua interina entre Washington y Teherán colapsó como un castillo de naipes empapados en petróleo. Trump declaró la negociación terminada. “Se acabó”, pronunció desde la cumbre de la OTAN en Ankara, donde el aire acondicionado diplomático jamás logró enfriar sus arranques verbales. El mandatario describió a los líderes iraníes como “mentirosos”, “gente enferma”, “violentos” y, en un arrebato de creatividad peyorativa, “un cáncer”. Reuters documentó cada palabra.

El Financial Times añadió el color: durante la sesión bilateral con Volodymyr Zelensky, Trump amenazó con golpear a Irán “fuerte, muy fuerte, por la noche”. Nadie en la sala confundió la amenaza con retórica. Las bombas ya estaban en camino. Megadeth proporcionaba la partitura invisible: “Brother will kill brother, spilling blood across the land / Killing for religion, something I don’t understand”.

Gianni Infantino, jerarca máximo de la FIFA, mantiene un silencio sepulcral. La pregunta resulta tan obvia como incómoda: ¿permitirá el organismo futbolístico la celebración del certamen mundialista en suelo americano mientras el país anfitrión bombardea infraestructura civil en otro continente? El Council on Foreign Relations ya documenta el desastre: 176,000 entradas sin vender en la fase de grupos, según el Financial Times. El 80% de los hoteles en las once ciudades sede reportan reservas por debajo de las previsiones, según la American Hotel and Lodging Association. La AHLA describió el Mundial como un “no-evento”. Resulta difícil vender la fiesta del fútbol cuando el vendedor lleva puesto un chaleco antibalas.

El índice de confianza turística hacia Estados Unidos cae en picada libre. CNN documenta la peor caída de turismo internacional desde la recesión de 2008: un descenso del 5.5%, equivalente a $8 mil millones en ingresos evaporados. Forbes añade la cifra complementaria: el gasto turístico internacional proyectado desciende casi un 7% interanual, de $181 mil millones a $169 mil millones. Nadie desea vacacionar bajo la sombra de represalias balísticas. Los canadienses, los alemanes, los ghaneses —todos expresan la misma reserva. El Fan Fest, concebido como oasis de alegría multicultural, parece hoy un búnker de propaganda revestido de césped sintético y pantallas LED. Slayer golpea desde los altavoces del subconsciente: “Propaganda death ensemble / Burial to be / Corpses rotting through the night”.

La feria del absurdo no se limita al Golfo Pérsico. Trump asistió a la cumbre de la OTAN en Ankara con arrogancia renovada y un repertorio de insultos actualizados. El EUobserver recoge cinco citas memorables del mandatario, entre ellas la dedicada a España: “Spain is a wasted cause” — España es una causa perdida. El gobierno de Pedro Sánchez, único país de la OTAN en negarse a comprometer el 5% del PIB en defensa para 2035, además prohibió los sobrevuelos de aeronaves estadounidenses involucradas en los ataques a Irán. Trump respondió con la sutileza habitual: amenazó con “cortar todo comercio” con los españoles. WION News y Euronews difundieron la amenaza en directo. La ironía resulta exquisita: España, una de las selecciones aún vigentes en la competencia mundialista, recibe insultos del presidente del país anfitrión. Resulta legítimo preguntar: ¿con cuántas naciones más peleará Trump antes del pitazo inicial?

Los objetivos militares se multiplican. El WSJ detalla la vulnerabilidad de las refinerías iraníes y los centros logísticos en el Estrecho de Ormuz. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Bahréin y Kuwait; la BBC confirma daños en al menos 20 instalaciones militares norteamericanas desde el inicio del conflicto. Imágenes satelitales revelan incendios en infraestructura crítica. The Hill reporta ataques nocturnos iraníes contra bases aliadas en todo el Golfo. El precio del petróleo Brent superó los $120 por barril tras el cierre del Estrecho de Ormuz en marzo, según la Wikipedia económica del conflicto. Los mercados reaccionaron al reinicio de hostilidades con un alza adicional del 5.5% al cierre, dejando el crudo estadounidense en $92.16 el barril. Megadeth continúa la liturgia fúnebre: “Upon my podium, as the know-it-all scholar / Down in my seat of judgement, gavel’s bang, uphold the law”.

Imperativo colocar la pregunta sobre la mesa de operaciones: ¿cómo puede la FIFA celebrar un Fan Fest en territorio americano mientras el mismo territorio lanza misiles de crucero sobre ciudades lejanas? La respuesta de Infantino hasta el momento consiste en un silencio contable. Cada boleto vendido suma a la caja registradora de Zúrich, pero cada bomba resta legitimidad al espectáculo. El propio Trump, al conocer los precios de las entradas —algunas superiores a los $32,000—, confesó: “Yo tampoco pagaría eso”. Ni siquiera el arquitecto de la guerra confía en la fiesta. Resulta urgente la intervención reglamentaria. La FIFA posee precedentes: movió mundiales, suspendió federaciones, expulsó naciones por motivos políticos. Ahora guarda silencio cuando el país anfitrión incendia el mapa. El doble estándar huele peor incluso comparado con los tacos de un martes corriente.

El Fan Fest implica aglomeraciones masivas, pantallas gigantes, cerveza y celebración. Implica también seguridad perimetral, control de multitudes, ausencia de amenazas. ¿Puede un país en guerra ofrecer tales garantías? Los aficionados iraníes ya perdieron sus asignaciones de entradas —la FIFA revocó la cuota dos días antes de la inauguración. Los haitianos, clasificados por primera vez en más de medio siglo, no pueden viajar por el travel de Trump. Los senegaleses y marfileños enfrentan la misma muralla burocrática. ESPN documenta la revocación; DW recoge testimonios de fanáticos africanos llamando a boicotear el torneo. La crónica de la muerte anunciada se escribe con tipografía de guerra y fuentes sans-serif de alta legibilidad. Slayer martilla el clavo final con Angel of Death: “Monarch to the kingdom of the dead / Infamous butcher, Angel of Death”.

Ninguna copa brilla más allá del llanto de un huérfano de guerra. La FIFA debe actuar de inmediato. Suspender la competencia. Retirar la sede. Decirle al mundo la verdad incómoda: el territorio americano dejó de ser seguro para el deporte, para el turismo, para la vida civil.

Los objetivos militares están definidos con precisión cartográfica: refinerías en Isfahán, centros de mando en Teherán, infraestructura portuaria en Bandar Abbas. Los civiles, como siempre, permanecen desamparados entre el fuego cruzado de generales con corbata y drones con inteligencia artificial. Infantino cuenta billetes bajo la mesa de mármol suizo mientras el Golfo arde. La moral del deporte —si alguna vez existió fuera de los discursos inaugurales— yace carbonizada junto a las estructuras bombardeadas en Bushehr.

Dave Mustaine tenía razón desde 1990: “The killing road / A siren’s song / These are the ways we’ve been”. La vía del asesinato. La canción de la sirena. Así hemos sido. Así seguimos siendo. Trump ensaya su próximo insulto diplomático y Slayer proporciona la banda sonora de esta decadencia planificada.

Cuando el metal de Megadeth calla, solo queda el silbido de los proyectiles y el llanto de un estadio vacío. El fútbol murió por el Tacoboy.