$!El nuevo léxico de México.

¿Les platico? ¡Arre! Estadios, Fan Fun Fest, calles, plazas, barrios, bares, restaurants, hoteles, aeropuertos, centrales camioneras, transporte público, amanecen este jueves 25 llenos de gente con un léxico triunfal en México. Es la magia del fútbol. Es un sortilegio que renueva las esperanzas de pueblos dolidos, avasallados por demagogos, que usurpan las plazas de pedagogos en las escuelas, en los colegios, públicos y privados.

Es el conjuro de cosas que se esperan buenas y mejores para México. Nacionales y extranjeros comulgamos ante el panegírico de políticos, y hoy, de futbolistas que le arrancan sonrisas y alegrías a las caras adustas y tristes. - El corazón le gana a la razón. - La emoción, a la inteligencia. - El color, a la negrura. - La luz, a la oscuridad. - Lo lleno, a lo vacío. Se vale. ¿Por qué no?

Este Mundial -a pesar de todos sus asegunes- le devuelve la fiesta a un pueblo acostumbrado al sepelio, al duelo. Las porras, los cánticos, las olas, los himnos, le ganan espacios a las críticas, los lamentos, las quejas, los despechos.

Y todo porque México lleva un paso perfecto en este Mundial: Tres ganados de tres jugados. Veinticinco jugadores de 26, alineados por el Vasco, sin desbalancear al equipo, haciendo jugar a Memo Ochoa para que sume así su cuarto mundial.

Pasa invicto a la siguiente ronda, con cero goles admitidos y 6 a favor. A lo mejor en dieciseisavos nos vuelven a la realidad, pero la de hoy ¿quién nos la quita? México necesita héroes. De cualquier tipo. Hoy los tiene en su equipo de fútbol. Su técnico está haciendo rendir como cabrones de 40 años, a chavos de 18. No cualquiera. Este equipo se está ganando el amor de propios y extraños, por su lucha, por sobreponerse a un ámbito plagado de gusanos y sanguijuelas. ”Love will find a way”, dice la legendaria pieza de Yes. Y es cierto, el amor encuentra siempre el camino. Solo que a veces, se necesita que un pueblo entero comenta actos de auténtica INTRUSIÓN (tal cual dice YES) para hacerle ver a los políticos, que un país de 130 millones de habitantes debe ser gobernado por gente de talento y talante, como el equipo que comanda el Vasco Aguirre y no como el actual gobierno, plagado de patentes incompetentes...

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