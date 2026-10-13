El sabor de Epazote

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Opinión
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    El sabor de Epazote

Ubicado en Parque Centro se encuentra Epazote, un sitio con arte, modernidad, dualidad cultural y la batuta del chef Jaziel Castillón, un joven con ambición gastronómica dándole formas y elementos que considera importantes en la cocina mexicana.

La tartaleta de huitlacoche que sirven ahí te hace sentir los sabores de la lluvia; este hongo no es fácil de cocinar, pues puede tornarse amargo, pero el chef lo cocinó perfecto.

Viendo los comales, disparan memorias que habitan Oaxaca y a su vez manos de artesanos saltillenses como Sinhué Deglado, en el poético vocabulario de sus manos. El barro es un lenguaje, que es justo como el maíz, su proceso lo lleva a la materia y una encomienda es la nixtamalización, el buen arte de domar la mazorca que nos brinda patria. Ambas cosas están presentes.

Con su ensalada de betabel nos da mucho que agradecer porque no sea lo mismo de siempre; el uso de la pepita tan olvidada, los gajos de pomelo, la sutil nota láctea.

La terrina de lechoncito cobijada por un mole blanco y su puré de camote terso y sensorial. Castillón trae onda. Tepito en Uzbekistan. Además se nota su paso por Veracruz. Le gusta el antojito, coqueto y con estilo. Lo que hace que Epazote abra sus poderes a una experiencia liderada por Gustavo Espinoza, quien gusta de la buena cocina y el confort que desea compartir con sus comensales.

Un motivo para visitar Parque Centro, que de noche luce muy cool y cosmopolita.

Epazote esta abierto para desayunos (probé unos huevos con estofado de hongos), además de comidas y cenas.

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Comida

Ivonne Orozco

Ivonne Orozco

Mayora de cocina tradicional y estudiosa de la gastronomía mexicana. Nacida en una olla de barro en ebullición con el caldo de los frijoles negros. De raíces Oaxaqueñas, viviendo en Coahuila, con matices Veracruzanos por parte de padre. Una cocina migratoria, concebida para el mismo fin: disfrutar la mesa.

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