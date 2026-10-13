Tahiel Jiménez, ¿quién es este chamaco que ya ilusiona a Santos Laguna?

Tahiel Adrián Jiménez Sánchez nació el 22 de enero de 2006 en Boca del Río, Veracruz. Con 1.81 metros de estatura, se desempeña principalmente como centro delantero y porta el dorsal 29 de Santos Laguna. Su historia futbolística está estrechamente ligada al club de Torreón, donde encontró el espacio para desarrollar sus condiciones y dar el salto al máximo circuito.

El resultado tuvo un significado especial para los laguneros, que consiguieron su cuarta victoria consecutiva después de un arranque complicado, en el que habían perdido seis de sus primeros siete encuentros. La recuperación colectiva encontró en el joven atacante a su protagonista, aunque el verdadero desafío para él será mantener el nivel y demostrar que puede responder con regularidad.

Tahiel Jiménez comienza a construir su propio camino en el futbol mexicano. El delantero de Santos Laguna vivió una de sus noches más importantes al marcar los dos goles con los que su equipo derrotó 2-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 11 del Apertura 2026. Su actuación no solamente le dio tres puntos a los Guerreros, sino que también lo colocó en el centro de la conversación sobre los jóvenes talentos de la Liga MX.

Antes de convertirse en una alternativa para el primer equipo, Jiménez recorrió distintas categorías juveniles. Su proceso en la Cantera Guerrera comenzó en el Clausura 2022, dentro de la categoría Sub-16, después de sus primeros pasos en el futbol formativo. En esas divisiones destacó por su capacidad goleadora y fue construyendo el perfil de un atacante que combina presencia física con movilidad dentro del área.

Su debut en Primera División llegó el 12 de abril de 2024, frente a Necaxa, cuando todavía tenía 18 años. El estreno fue el primer paso de un proceso en el que alternó participaciones con el plantel profesional y actividad en las categorías inferiores. Ahora, con la oportunidad de sumar minutos bajo la dirección de Renato Paiva, busca transformar aquella proyección juvenil en una realidad dentro de la Liga MX.

EL ‘LORITO’ JIMÉNEZ, UNA REFERENCIA FAMILIAR

El futbol también forma parte de su historia familiar. Tahiel es hijo de Walter Adrián ‘Lorito’ Jiménez, exfutbolista argentino que dejó huella en Santos Laguna y formó parte de una etapa importante para el club. El apellido le da un vínculo especial con la afición lagunera, pero el joven delantero necesita construir su propio legado, lejos de las comparaciones inevitables con su padre.

La expectativa alrededor de Tahiel tampoco surgió de la noche a la mañana. Sus actuaciones en las fuerzas básicas y sus convocatorias con México ya lo habían colocado entre los futbolistas a seguir de su generación. El doblete ante San Luis representa, en ese sentido, una oportunidad para que su nombre vuelva a ganar relevancia, ahora por lo que puede aportar en el futbol profesional.

Jiménez también conoce la exigencia de competir con la camiseta de la Selección Mexicana. En 2023 disputó la Copa Mundial Sub-17 de Indonesia, torneo en el que participó en los encuentros del Tricolor y anotó frente a Alemania. Aquella experiencia le permitió medirse con jugadores de otros países y conocer desde temprano el nivel de exigencia de una competencia internacional.

Posteriormente, recibió su primera convocatoria con la Selección Sub-20 en 2024, como parte de la preparación rumbo al Mundial de Chile 2025. Su trayectoria en categorías menores confirma que su desarrollo no se limita al trabajo con Santos: también ha formado parte de los procesos nacionales que buscan preparar a los futbolistas para el siguiente escalón.

EL DOBLETE QUE CAMBIÓ LA NOCHE EN SAN LUIS

El encuentro de la Jornada 11 comenzó cuesta arriba para los Guerreros. Óscar Macías adelantó al Atlético de San Luis al minuto 19, con un remate de cabeza tras un tiro de esquina. Santos necesitaba reaccionar y encontró en Jiménez la respuesta que no había conseguido durante los primeros minutos.

Al minuto 34, Tahiel apareció dentro del área para conectar de cabeza y establecer el empate. El gol le dio vida a Santos antes del descanso y confirmó que el joven atacante podía convertirse en una solución en un partido que exigía contundencia. En la segunda parte volvió a marcar, al 64, con un remate de derecha desde corta distancia, para completar la remontada y firmar su doblete.

Más allá de las dos anotaciones, el delantero mostró condiciones valiosas para su posición: presencia en el área, capacidad para encontrar espacios y reacción ante las oportunidades que se le presentan. Su actuación también ayudó a confirmar la importancia de contar con jóvenes capaces de aprovechar los minutos que reciben, especialmente en un equipo que busca recuperar terreno en el campeonato.