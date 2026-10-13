Recicla Morena a perdedores ante falta de nuevos cuadros en Coahuila

La Cuarta Transformación llegó hace algunos años al estado con gran fuerza bajo el liderazgo de Armando Guadiana Tijerina , que sumó importantes personajes a la causa lopezobradorista.

Morena en Coahuila padece una aguda crisis de identidad ante la ausencia de nuevos personajes políticos, lo que convierte a este partido en un auténtico reciclador de fósiles electorales.

Pero desde su partida, Morena se quedó huérfano, fragmentado, sin un liderazgo único que aglutine a las tribus comarcanas y señale el rumbo político.

Y de tanto perder y perder, parece que algunos morenistas superaron la vergüenza de cargar con la fama derrotista y se registran de candidatos en cada proceso como escorts electorales.

Sólo como botón de muestra, anote usted a Alberto Hurtado y Alejandra Salazar, que aspiran de nuevo a perder la elección a la alcaldía de Saltillo, luego de fracasar en las diputaciones locales.

En Torreón, Antonio Attolini se inscribió para contender por la alcaldía y en Monclova, Poncho Almeraz va por la federal, a cuatro meses de que ambos perdieran la elección a diputado local.

La ausencia de nuevas figuras políticas en Morena Coahuila transita por dos vertientes, según analistas comarcanos, y la primera es que el PRI es prácticamente invencible en esta entidad.

La segunda, y tal vez la más importante, es que los actuales liderazgos morenistas de Coahuila obstaculizan la adición de nuevos cuadros para evitar perder sus cotos de poder.

¿Usted qué opina?

METEN MANO A ‘LOS CHORROS’

El Gobierno Federal autorizó 2 mil millones de pesos para corregir el tramo “Los Chorros”, ubicado entre los kilómetros 230 y 235 de la carretera 57, en la Región Sureste de Coahuila.

Así lo informó el legislador federal Jericó Abramo Masso, al señalar que recibió la notificación oficial de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Abramo Masso destacó que el proyecto de corrección ya está autorizado por la Federación y afirmó que los trabajos iniciarán en el 2027, con presupuesto fresco.

El legislador federal recordó que desde el 2021 ha insistido ante instancias federales para la solución de este grave problema carretero, que ha ocasionado cientos de accidentes fatales.

MONEDA ELECTORAL

El desabasto de agua en algunos ayuntamientos de Coahuila puede convertirse en una importante moneda de cambio en las elecciones a alcaldes del 2027.

Torreón, Piedras Negras y Sabinas son municipios que sufren actualmente de graves problemas en el abasto de agua potable, lo que ya genera una fuerte inconformidad ciudadana.

En redes sociales, los ciudadanos han expresado su enojo y desagrado por la carencia del vital líquido y algunos liderazgos opositores hablan de cobrarse con votos la falta de atención.

El alcalde Miguel Riquelme, en Torreón; el edil sabinense, Chano Díaz; y el presidente municipal nigropetense, Jacobo Rodríguez, se esfuerzan por resolver el problema, pero éste los supera.

El efecto multiplicador de las expresiones de inconformidad crece y amenaza en convertirse en un factor de desplazamiento de votos.

Al tiempo...

LOS MARIACHIS CALLARON

La exprimera dama de Coahuila, Carolina Viggiano, fue denunciada ante la FGR por legisladores federales de Morena por el delito de enriquecimiento inexplicable y simulación fiscal.

Los senadores hidalguenses Cuauhtémoc Ochoa y Sandra Simey acusaron a la senadora del PRI por la presunta compra ilícita de una residencia de 40 millones de pesos en la capital del país.

Los denunciantes señalaron la posible complicidad del diputado Rubén Moreira, a través del corporativo Awiki, que recibió contratos en Coahuila cuando éste fue gobernador.

El asunto no pinta bien para Caro...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que el diputado local del PT, Tony Flores, provee de carbón a la CFE vía terceros?