‘Sobrarán playeras verdes’, diría don Pepe Maiz

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Opinión
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    ‘Sobrarán playeras verdes’, diría don Pepe Maiz

La lapidaria y beisbolera frase del histórico directivo pareció asomarse en las declaraciones de Rafa Márquez, ¿la podrá aplicar por el bien de la Selección?

¿Cuántos más Chaquito, cuántos partidos de sequía te aventarás antes de que te nombren oficialmente una eterna promesa de la Selección, Como tantos que han vestido la verde y les pasa de noche, y les pesan tanto los colores nacionales?

El futbol es un juego de inmediatez; funcionas en corto o comienzan a señalarte, a cancelarte y de plano a borrarte. Deja tú a la afición, cuando el técnico se ve presionado por la falta de resultados, entonces debería cortar por lo más débil... si es que lo dejan.

Una vez, el emblemático directivo de los Sultanes de Monterrey José Maiz, inmortalizó una frase lapidaria: “Van a sobrar cachuchas”, no creo tener qué ahondar en que se refería a tomar decisiones y dejar fuera a quien no le servía en sus planes de convertir al equipo en una dinastía.

https://vanguardia.com.mx/opinion/solo-futbol-tal-como-fue-concebido-HJ23804074

Claro, don Pepe era el mandamás del equipo regiomontano y podía dar declaraciones de ese tipo sin problema.

En cambio, Rafael Márquez es un peón en el entramado de la Selección mexicana de futbol y no podrías ser tan claridoso sin pensar que el primero en ser cortado sería él, antes de tocar a las vacas sagradas y a otros “consentidos” de los dueños del balón.

El técnico sabe —y todos sabemos— su posición podría enemistarlo con los jugadores y con directivos y por eso soltó unas palabras tibias, pero en fin, son palabras que ilustran que podría meter mano dura para sacar el barco a flote.

Márquez explicó que los encuentros recientes sirvieron para dar minutos y observar a los futbolistas, advirtiendo que las pruebas terminaron y que de cara a los compromisos oficiales de eliminatoria habrá cambios en las próximas convocatorias.

Esperemos así sea y el “Kaiser” realmente tome esa postura, no desmantelar al Tri, sino de cortar aquí y allá jugadores que de plano nada más van a tomarse la foto y otros a quienes parece pesarle demasiado la verde. Un tercer grupo sería el de aquellos “pechos fríos” sin entusiasmo, sin conexión con el grupo.

Es difícil saber si Rafa podrá mostrar un dominio del colectivo asignado, con la escasa preparación en cancha que ha recibido en la dirección técnica, sin embargo, nadie puede negar que como jugador se ganó el respeto de todo mundo.

Además, México no tiene mucha tela de dónde cortar y se puede decir que Márquez “es lo que hay”.

Entonces, El “Chaquito” debe funcionar y es uno de los más presionados. Este servidor cree que si lo logra, Giménez tendría que ser la bujía para este ciclo rumbo al Mundial 2030, además del termómetro para saber cómo andamos.

Espero que su playera no sea de las que tengan qué sobrar porque facultades tiene de sobra y el Tricolor lo necesita. Él tiene que ser el catalizador para que otros como La “Hormiga”, Gilberto Mora y Brian Gutiérrez se prendan.

Rafa Márquez no podría asegurar que “van a sobrar playeras”, pero seguramente ganas no le faltaron de parafrasear a don Pepe Maiz.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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