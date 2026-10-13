Isaac del Toro cierra 2026 con 12 victorias y un podio histórico en el Tour de France

Isaac del Toro terminó su temporada 2026 con resultados que cambiaron el lugar del ciclismo mexicano en el panorama internacional. A los 22 años, el corredor del UAE Team Emirates-XRG acumuló 12 victorias profesionales, conquistó cuatro clasificaciones generales y se convirtió en el primer mexicano en subir al podio final del Tour de France. El ensenadense confirmó el cierre de su calendario después de competir en Il Lombardia, el último Monumento del año, donde finalizó en el puesto 28, a cuatro minutos y 59 segundos del ganador, el francés Paul Seixas. Las molestias en la rodilla que arrastraba desde las semanas posteriores al Campeonato Mundial condicionaron su rendimiento en las últimas carreras.

“Fue mi último día del año”, compartió Del Toro en redes sociales, donde también agradeció el respaldo recibido durante la campaña. Ahora tendrá un periodo de descanso y recuperación antes de preparar sus próximos objetivos. El balance de 2026 incluye triunfos en distintas competencias del calendario internacional y marcas que ningún ciclista mexicano había conseguido hasta ahora.

DE LAS VUELTAS POR ETAPAS AL PODIO EN FRANCIA La temporada comenzó en febrero con el UAE Tour, donde Del Toro ganó dos etapas y se llevó la clasificación general y la de jóvenes. Después conquistó la Tirreno-Adriatico, tras imponerse en la sexta etapa, y también obtuvo los títulos por puntos y de mejor joven. Con ese resultado se convirtió en el primer mexicano en ganar la carrera italiana y en su vencedor más joven desde 2006. Su calendario sufrió un contratiempo en la Vuelta al País Vasco, cuando una caída en la tercera etapa le provocó una lesión muscular en el muslo derecho. El mexicano permaneció cerca de dos meses sin competir, pero regresó en junio para ganar dos etapas y la clasificación general del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ese rendimiento lo llevó al Tour de France, donde protagonizó el capítulo más importante de su año. En su debut en la competencia francesa, ganó la segunda etapa, con llegada en Barcelona, y se convirtió en el segundo mexicano en conquistar una jornada de la carrera, después de Raúl Alcalá en 1990. Del Toro completó las tres semanas en el tercer lugar de la clasificación general, a 9 minutos y 42 segundos del esloveno Tadej Pogačar, además de ganar el maillot blanco como mejor ciclista joven. Fue el primer representante de México en alcanzar el podio final de la prueba y registró cuatro podios individuales de etapa, con nueve resultados entre los diez primeros.

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MÁS TRIUNFOS Y NUEVOS REGISTROS Después de Francia, el mexicano ganó el prólogo y la clasificación general del Lidl Deutschland Tour, convirtiéndose en el primer ciclista de su país en conquistar esa competencia. Más tarde se impuso en el Grand Prix Cycliste de Montréal, donde superó a Paul Seixas en el esprint final. Esa fue su victoria número 12 del año y lo convirtió en el ganador más joven de la clásica canadiense desde su creación, en 2010. En los Campeonatos Mundiales de Montréal también figuró entre los mejores: terminó sexto en la contrarreloj individual y quinto en la prueba de ruta élite. Aunque cerró el calendario con resultados discretos en Gran Piemonte, donde fue 82, e Il Lombardia, su temporada quedó marcada por cuatro títulos generales y logros inéditos para México. Del Toro concluye así un año en el que pasó de ser una promesa del ciclismo a competir por los primeros puestos de las principales carreras internacionales. En 2027 buscará dar continuidad a una trayectoria que ya abrió nuevas posibilidades para el ciclismo mexicano.