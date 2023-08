El Saltillo que se fue y quedó pintado en el Anuario de 1886 (2/3)

¿Cómo eran los teléfonos en el Saltillo de 1886? En la parte del “Anuario” para ese año, relativa a la capital del estado, Esteban L. Portillo da cuenta del desarrollo de la telefonía local, para lo cual transcribe unas “Observaciones necesarias para el buen servicio”, de la Compañía Telegráfica-Telefónica, que dictan al pie de la letra:

1. Antes de llamar, fíjese bien el número que va a pedir. 2. Dar vueltas al manubrio antes de quitar la trompetilla o audífono. 3. Terminada la conversación, colocar la trompetilla antes de dar la señal de desunión; 4. No olvidarse de dar esta señal si se quiere evitar equívocos. 5. Exige el buen servicio que los suscriptores se abstengan de conversar con los empleados de la oficina central, pues distraen su atención. 6. Para evitar pérdida de tiempo, indicar solamente el número de la persona con quien se desea comunicar, sin emplear más palabras. 7. No debe tocarse la campanilla mientras estén comunicados dos suscriptores, pues cualquier llamada de aquella sería señal de desunión, y 8. No debe usarse el teléfono cuando haya una fuerte tempestad.