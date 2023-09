El sumiso Marcelo: dos preguntas pertinentes

Usted está en todo su derecho de afirmar que la Cuarta Transformación eligió a su dirigente sucesor en un ejercicio totalmente genuino, transparente y democrático, libre por completo de la injerencia de su actual líder, en el que todos los contendientes compitieron en igualdad de circunstancias y de intenciones, ya que ninguno habría sido tan abyecto como para prestarse a contender en el proceso sólo para legitimar algo que, de tan diáfano, es el cuestionarlo un completo despropósito, una calumnia politiquera y una Traición a la Patria.

¡Vale! Es su derecho, sin duda, pero si tal es el caso, usted nada tiene que hacer en esta página. Le invito a reagruparse con los de su especie por favor (si este comentario le ofende, investigue quién disolvió al Conapred) y dejarnos solos a quienes partiremos de una lectura radicalmente opuesta de los hechos:

Nos quedamos solamente quienes consideramos que todo este circo del Proceso Interno de Selección del Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación es un embuste tan cínico que el único pudor que tuvieron fue el de no denominarlo como lo que en realidad fue: un Proceso Anticipado de Proselitismo y Encubrimiento del Dedazo Presidencial para la Designación de la Corcholata Favorita como Candidata Presidencial.

Una vez que estamos todos aquí de acuerdo en que el teatro de las corcholatas fue una pobre y costosa escenificación que, sin embargo, le bastó al Presidente para llenarse la boca diciendo que no hubo dedazo, que la democracia prevalece en Morena y la 4T y que “no somos iguales”, podemos hacernos la primera pregunta pertinente al respecto: ¿por qué Claudia?

Es decir: ¿por qué no Marcelo? Vaya, si de cualquier manera se iba a imponer la voluntad presidencial, si la cargada se iba a sumar al proyecto que el macuspano señalara; si las chocolatas comparsas iban a acatar cualquier resultado, fuese cual fuese; si difícilmente alguien iba a contradecir la versión oficial de las cosas; si, como suelo decir, AMLO puede postular a un pedazo de alfombra y hacerlo Presidente... ¿Qué hizo al macuspano decantarse por Claudia? ¿Por qué apadrinar a la corcholata de menos colmillo, a la de menos tablas? ¿Por qué cebar desde un inicio la candidatura más políticamente endeble?

No hablo de la intención de voto (que esa se determina por otros medios), hablo de madera política. Si hasta Noroña tiene un mejor desenvolvimiento y es mucho más articulado que la “Shein”; Ricardo Monreal sabe responderle a un periodista sin quejarse de que lo están violentando. ¡Vamos, si hasta Adán Augusto sabe capotear los cuestionamientos con una mezcla de hostilidad y cinismo! ¿Por qué Claudia y no el excanciller, que es un político más experimentado, que ha resuelto incontables entuertos diplomáticos para el Gobierno de López Obrador, que es bien visto incluso por una parte de la oposición que lo percibe como el miembro más moderado de la enardecida tribu cuatroteísta?

¿Por qué Sheinbaum y no Ebrard? ¿Por qué Clau y no Chelo? ¿Por qué? ¿No se supone que ambos son fieles siervos de México, elementos leales y comprometidos con el proyecto y con la visión transformadora del líder? ¿Por qué, si AMLO iba a arreglar el proceso y el resultado, su predilección estaba con la “Teacher’s Pet” y no con su “concierge & consigliere”?