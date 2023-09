El tema educativo necesita rumbo; persiste la brecha entre oferta y demanda laboral

El Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna publicó el documento “Panorama de la educación en La Laguna”, una investigación sobre la situación de la educación en La Laguna.

El documento es útil porque ofrece una radiografía muy importante sobre el sistema educativo de la región. Sin decirlo, ofrece datos que reflejan la falta de visión y planeación educativa-productiva en la zona.

Ya hace unos días, en Semanario publicamos el reportaje “Desempleo, migración y bajos sueldos en profesionistas de La Laguna: ¿Cuáles son las razones?”. En este reportaje se expuso el incremento de universidades en La región, por consecuencia el aumento de egresados; la saturación de ciertas carreras y sus consecuencias como el desempleo y fuga de talento.

Un dato importante, por ejemplo, es el que ofreció Luis Alfredo Medina, coordinador de investigación del CCI. De acuerdo con datos proporcionados por la SEP, el número de niños matriculados en preescolar y en primaria ha venido mostrando una tendencia a la baja en los últimos 10 años, al igual que los adolescentes matriculados en secundaria.

El número de alumnos cursando el preescolar se redujo un 3 por ciento, el de primaria un 14 por ciento y el de secundaria 6 por ciento, todos en la última década.

A pesar de la reducción en el número de alumnos que cursan la educación básica, la carrera de Educación es la que cuenta con más alumnos estudiando en la región Laguna. En el ciclo 2021-2022 había más de 4 mil 800 estudiantes cursando esta carrera.

En contra parte a la reducción en la cantidad de alumnos de educación básica, el número de alumnos cursando la preparatoria se incrementó un 6 por ciento y el de alumnos cursando la universidad aumentó un 20 por ciento. Hay más de 50 mil estudiantes cursando la universidad.

Administración de Empresas es la carrera con más alumnos egresados actualmente en la Zona Metropolitana de La Laguna.

La cuestión es que no existe una relación del campo laboral con el área académica, lo que desemboca en fenómenos como la migración, desempleo o informalidad.

Esta situación no es reciente. Es un tema del que se ha discutido hace muchos años, sin embargo, parece que no hay realmente una directriz que haga que escuelas y sector productivo trabajen de la mano. Un ejemplo: en el 2022 había 328 jóvenes estudiando la carrera de criminalística. ¿Dónde van a encontrar trabajo el día de mañana? Otro caso, en el mismo año había 435 personas estudiando sociología o antropología. La misma pregunta.

AL TIRO

Otra vez, en medio de la discusión sobre el tema de los libros de texto gratuito, la falta de visión de la educación como agentes de cambio tendría que ser un tema más importante a que si se reparten o no los libros.

El documento del CCI apunta, por ejemplo, que en la Laguna 28 mil 990 niños no asisten al preescolar, 5 mil 306 niños no asisten a la primaria, 6 mil 160 adolescentes no asisten a la secundaria y 19 mil 032 jóvenes no asisten a la preparatoria. Pero nadie cuestiona ni hace marchas por eso.

En las áreas de lenguaje y comunicación hay una reducción significativa de los niveles de reprobación conforme los alumnos van avanzando de nivel; en matemáticas la reprobación incrementa. Y no es culpa de los libros.

Otra estadística: que por cada 100 niños que entraron a cursar su educación básica, sólo 33 pudieron titularse.

La educación necesita otra visión. Necesita rumbo, y no ser un negocio ni guardería de niños y niñas.