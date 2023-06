Este domingo tenemos una cita todas y todos en las urnas. Se renuevan dos gubernaturas en México: Coahuila y Estado de México. Las dos gobernadas por el PRI; perderlas significaría un gran golpe para el PRI, es la prueba rumbo al 2024. En otras palabras, no tengo la menor duda que echarán toda la carne al asador.

Lo hemos visto estas últimas semanas, la campaña ha subido de tono como se dice coloquialmente, aumentar los ataques y subir encuestas de que todos vamos ganando solo puede significar que el costo de la elección en el famoso día D va a aumentar.

Esta semana circuló en redes sociales cómo el presidente de Turquía, que ganó la segunda vuelta, regaló dinero, si así, sin más, estaba saliendo o entrando a algún evento y estaba dando billetes en efectivo en plena campaña. Esta es una práctica muy común en todo el mundo, desde la condición de programas sociales, el llamado carrusel o el mapache el día de la elección. Son los mismos partidos los que le han subido el costo al voto y cada vez más personas están esperando recibir algo el día de la elección para ir a votar.

Para mí, esto pasa por dos cosas principalmente:

1.- Ausencia de formación ciudadana. No hemos podido transmitir (gobierno, sociedad civil, empresas) la importancia del voto ni su justificación dentro del sistema democrático, y mucho menos sus ventajas. Gran parte de los ciudadanos y ciudadanas no le interesa participar (1 de cada 10 mexicanos) y normalmente solo votan 4 de cada 10.

2.- Nuestra democracia sigue siendo delegativa, no participativa. Si bien a partir de la transición en el 2000 (cuando ganó Fox) hubo un gran esfuerzo por construir instituciones que permitirían darle espacio a la participación ciudadana y construir herramientas; estas no fueron suficientes ni completas. Y ahora, muchas de ellas ya no existen o están en proceso de desaparecer (INAI, INE).

Ahora bien, más de uno se estará preguntando entonces qué hacemos el domingo. Si te dieron una despensa, si te dieron un regalo bonito, te invitaron a cenar, comer, desayunar una o varias veces o hasta si recibiste dinero por tu voto, ya ni te sientas mal. Probablemente ese regalo venía de tus impuestos de todas formas. Entonces, prácticamente ya era tuyo. No estoy diciendo que este bien, simplemente estoy intentando ser honesta. Lo que quiero decir con esto, es que independientemente de eso, votes por quien tu quieras, por quien creas que sea la mejor opción para ti y para tu familia. Tu voto no lo tienes por casualidad, es la conquista democrática de varias décadas de lucha de diferentes grupos y es la única herramienta que tenemos para hacer escuchar nuestra voz.

Así que el domingo no te gane la flojera, las ganas de hacer otra cosa, sal a votar. Tu voto vale mucho, no solo para el sistema democrático, literalmente vale mucho dinero el día de la elección, ejércelo, úsalo, es tuyo. El voto es libre, secreto, irrevocable, intransferible. Por favor, es la única vez cada 3 años que tienes la oportunidad de ser #CiudadanodeTiempoCompleto. Sal a votar este domingo. Coahuila y México lo necesitan.