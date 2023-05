Florida y un día sin mexicanos. La realidad que venció al drama.

En lo personal, cuando dicen Florida solo puedo pensar en Miami, artistas, series de televisión, personas famosas en general. Sin embargo, Florida es uno de los estados más importantes a la hora de la elección presidencial. El 2024 está cada vez más cerca en Estados Unidos, al igual que en México, hay cambio presidencial.

Florida es un estado clave. Recordemos que Estados Unidos escoge a su presidente en base al colegio electoral; este estado aporta 29 electores. Ejemplo, en el 2016 Al Gore ganó el voto popular, pero George W. Bush ganó el voto electoral, dándole la presidencia. La elección de Trump y Biden en el 2020 se decidió también en Florida.

TE PUEDE INTERESAR: La marometa de AMLO: y a los tres días resucitó

Ahora bien, ¿qué está pasando en Florida? Es un estado de migrantes. Gran parte de la diáspora cubana desde la década de los 60 se quedó en Florida, más todos los latinoamericanos que han decidido establecerse en ese lugar a través de los años. Son familias completas que ya tienen generaciones, tienen trabajos, negocios, una vida.

Ahora sí, lo que se le ocurrió al gobernador Ron DeSantis, no es tal cual una ocurrencia. Emitió una ley para que fuera ilegal que se transportara, albergara u ocultara a cualquier persona sin un estatus migratorio legal. ¿Qué quiere decir esto? Si un abuelo y su nieto van en el mismo carro, pero uno de ellos no tiene papeles de migración, los dos van a la cárcel (5 a 15 años, dependiendo si son mayores de edad o no) y pagan una multa entre 5 y 10 mil dólares. También exige a hospitales y centros médicos, así como empleadores revisar el estatus migratorio antes del ingreso. Por esta razón, esta semana hemos visto videos en redes sociales y medios electrónicos de construcciones vacías, restaurantes y tiendas solas, haciendo presión política y social a estas nuevas leyes y las que puedan venir. En otras palabras, un día sin mexicanos en vivo y a todo color.

En mi opinión, me estaba gustando bastante lo que había venido haciendo desde su actuación tras el huracán. Entró a Florida polarizado, ganó por una diferencia de 0.2 por ciento. Es decir, él con 49.5 por ciento y el demócrata 49.19 por ciento. Y para la reelección del 2022 le dio la vuelta, ganando con un 59.3 por ciento. Aprovechó la polarización política muy bien y aumento su popularidad.

El tema migrante es el tema favorito de los republicanos, es un tema que se presta al blanco y negro. Trump se valió del odio anti-migrante durante la campaña y todo su gobierno para ganar popularidad. En resumen, la apuesta en política hoy es polarizar. Si no, que le pregunten a Trump y AMLO.

El odio es real, la pregunta aquí no es si le va a funcionar políticamente o no a DeSantis rumbo a la presidencial. Para mí, la pregunta está en lo que provocaría al sistema democrático en Estados Unidos y el efecto cadena que tiene en el mundo, en especial en México.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a la ciudadanización de las elecciones, hola al Plan B de la Reforma Electoral

Estados Unidos es la democracia más vieja del mundo. No sé si la mejor o la peor, pero sí es el sistema de gobierno que sirvió de inspiración para toda América Latina. El problema radica que polarizar a la población no tiene vuelta hacia atrás, el descontento social produce presiones políticas y sociales que las instituciones tendrán que resolver hacia un lado o el otro, dejando grandes vacíos en las garantías individuales y los derechos humanos de las personas. Sentando un parteaguas importantísimo para las décadas que vienen. Más de un académico ha hablado ya de que los temas del futuro son migración y cambio climático. No tomemos a la ligera lo que ocurre hoy en Florida, el efecto dominó que puede producir tendrá escala a nivel regional.

Esto solo se puede contrarrestar con educación cívica y participación ciudadana. Tenemos que formar a los próximos ciudadanos y ciudadanas sensibles sobre la importancia de vivir en comunidad y respetar las diferencias que tenemos. Por esta razón, más #Ciudadanitos, por favor.