Elecciones 2026: Apuntes

1) El carro completo tricolor . A la luz de estos resultados, es difícil imaginar que, a pesar de los programas sociales de Mejora y el trabajo metódico y sistemático del PRI en los 38 municipios del estado, haya distritos con altos porcentajes de electores indecisos que, desde su volatilidad, podrían inclinar la balanza a favor de un partido contrario al PRI.

La empresa consultora Rubrum publicó los resultados de una encuesta telefónica automatizada para conocer la intención del voto de habitantes en los 16 distritos de Coahuila, la cual fue aplicada el pasado 9 de mayo.

Pues aunque el PRI lleva la delantera en los 16 distritos, resaltan de manera puntual 9 de ellos con altas tasas de electores indefinidos, que podrían –en el peor escenario– romper la ilusión del carro completo tricolor: distrito 1, Francisco Navarro (tasa de electores indefinidos: 37 por ciento); distrito 4, Cristina Amezcua (29.8 por ciento); distrito 5, Esra Cavazos (27.2 por ciento); distrito 7, Sol Luna (34.7 por ciento); distrito 8, Ximena Villarreal (36.5 por ciento); distrito 9, Verónica Martínez (25.5 por ciento); distrito 10, Felipe González (21.8 por ciento); distrito 11, Hugo Dávila (22.2 por ciento); distrito 13, Luz Elena Morales (30.2 por ciento) y distrito 14, Marimar Arroyo (24.8 por ciento).

En todos los distritos anteriores, en el peor escenario, el votante indeciso podría inclinar la balanza a favor de Morena, que va en segundo lugar respecto al PRI en los 16 distritos. Sobra precisar la relevancia estratégica que tendrían una o varias derrotas en las regiones Sureste y Laguna para las elecciones a las alcaldías en 2027 y a la gubernatura de 2029. La buena fortuna para el PRI es doble: los votantes indecisos distribuyen su opción de manera aleatoria, no equitativa o cargada hacia un partido. Y las elecciones intermedias en Coahuila alcanzan cifras de abstencionismo electoral que van del 43 al 44 por ciento.

Los comicios de 2026 serán definidos por las estructuras territoriales, la percepción de seguridad, el atractivo del candidato y la movilización el día de la elección. En ese sentido, el PRI lleva la delantera, aunque las altas tasas de electores indecisos, en 9 de 16 distritos electorales, sí exigen una reflexión mayor a la luz de las elecciones de 2027 y 2029.

¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué mecanismos son urgentes afinar para inclinar la mayoría de indecisos hacia el tricolor en los comicios electorales por venir? ¿Qué será necesario hacer para que ese coahuilense indeciso –en elecciones federales– opte por el tricolor?

Los resultados de la encuesta de Rubrum les serán útiles a los 16 candidatos priistas para que pongan los pies sobre la tierra y redoblen sus esfuerzos, porque todavía no tienen nada en su morral.

2) La importancia del Partido Verde para el PRI. El hecho de que el Verde no fuera en alianza con Morena fue una decisión estratégica del PRI bien calculada. Más allá de los indecisos, el Verde podría haber alcanzado un empate técnico o inclinado la balanza a favor de los guindas: distrito 1, Francisco Navarro (24.5 por ciento del PRI contra Morena-Verde 25.5 por ciento); distrito 3, Claudia Garza (28.8 por ciento del PRI contra Morena-Verde 36.1 por ciento); distrito 4, Cristina Amezcua (26.0 por ciento del PRI contra Morena-Verde 25.5 por ciento); distrito 6, Héctor Miguel García (25.3 por ciento del PRI contra Morena-Verde 26.3 por ciento); distrito 7, Sol Luna (25.5 por ciento del PRI contra Morena-Verde 24.5 por ciento); distrito 10, Felipe González (27 por ciento del PRI contra Morena-Verde 25.5 por ciento); distrito 11, Hugo Dávila (30 por ciento del PRI contra Morena-Verde 30.5 por ciento); distrito 15, Eduardo Medrano (26.7 por ciento del PRI contra Morena-Verde 31.1 por ciento) y distrito 16, Álvaro Moreira (32 por ciento del PRI contra Morena-Verde 31.4 por ciento).