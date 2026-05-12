Saltillo refuerza consultorios y áreas médicas municipales con nuevo equipamiento

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    Saltillo refuerza consultorios y áreas médicas municipales con nuevo equipamiento
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de equipo médico al personal de enfermería municipal en el marco del Día Internacional de la Enfermería. CORTESÍA

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, el alcalde de Javier Díaz González encabezó la entrega de equipo médico destinado a reforzar la atención que se brinda en los distintos espacios municipales de salud, beneficiando tanto al personal como a la ciudadanía derechohabiente.

Durante el encuentro, se distribuyeron baumanómetros, oxímetros de pulso y estetoscopios al personal de enfermería que labora en consultorios municipales, Ciudad Sanitaria, DIF Saltillo, estancias infantiles y el área médica de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

$!Personal de enfermería reiteró su compromiso de continuar brindando atención profesional y cercana a las familias saltillenses.
Personal de enfermería reiteró su compromiso de continuar brindando atención profesional y cercana a las familias saltillenses. CORTESÍA
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El edil destacó que estas herramientas permitirán mejorar las condiciones de trabajo del personal médico y de enfermería, además de fortalecer la atención cotidiana que reciben las y los ciudadanos en los servicios municipales de salud. Subrayó también la importancia de reconocer la labor que desempeñan las y los enfermeros, al considerar que son pieza fundamental en el acompañamiento y cuidado de las personas.

Por su parte, el director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala, señaló que es necesario continuar fortaleciendo las herramientas y condiciones laborales del personal de enfermería para garantizar un mejor desempeño en las distintas áreas municipales.

$!Baumanómetros, oxímetros y estetoscopios fueron distribuidos en consultorios municipales, DIF Saltillo y áreas médicas de seguridad pública.
Baumanómetros, oxímetros y estetoscopios fueron distribuidos en consultorios municipales, DIF Saltillo y áreas médicas de seguridad pública. CORTESÍA

En representación del gremio, Juan Alberto Vigíl Vázquez agradeció el reconocimiento realizado por las autoridades y reiteró el compromiso del personal de continuar ofreciendo atención con responsabilidad, profesionalismo y vocación de servicio.

Al evento asistieron además el secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez; el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Villarreal Garza; la tesorera municipal, Lisette Álvarez Cuellar; el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, así como personal de enfermería de distintas áreas municipales.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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