Gobernador advierte de ‘políticos oportunistas’ en el conflicto de AHMSA

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió sobre “políticos oportunistas” que buscan capitalizar la irritación social en el tema de Altos Hornos de México (AHMSA). El mandatario estatal hizo un llamado a “cerrar filas” entre el gobierno federal, el Poder Judicial, el Estado y los trabajadores, para concretar una ruta de reactivación que no se prolongue por décadas, como en otras empresas.

“A mí sí me interesa muchísimo que se arregle, a la presidenta le interesa mucho, a ellos les interesa, pero hay otros políticos que les interesa que siga el conflicto y a veces no se dan cuenta que se le están atravesando el camino a la presidenta cuando son casi del mismo movimiento”, comentó Jiménez Salinas. Dijo que se tiene que “cerrar filas” para seguir trabajando en equipo y fortalecer la ruta de reactivación. “Que no dejemos entrar a nadie de los que no tienen nada que ver”, insistió.

Aseguró que la gente se da cuenta de quiénes son los que se están aprovechando del tema. “Hacen posicionamientos, hacen reunioncitas, pero en la práctica no abonan en anda Nada más traen ahí el conflicto y a beneficio de ellos”, comentó. Señaló que la solución definitiva depende de un esquema financiero atractivo planteado por la federación, que brinde certeza a los inversionistas interesados en la empresa.

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