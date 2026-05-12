Jóvenes artistas buscan visibilizar crisis peatonal en Saltillo mediante exposición

El Colectivo Cruce, conformado por Sebastián Rodríguez, Stef Rodríguez, Miranda Costilla, Mónica Morales y Liliana Esquivel, presentará una exposición de instalación y videoarte los próximos 16 y 17 de mayo a las 18:00 horas en la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, ubicada frente a la Alameda Zaragoza.

La dificultad para caminar por Saltillo , el deterioro de banquetas, la falta de accesibilidad y la prioridad que históricamente se le ha dado al automóvil son parte de las problemáticas que un colectivo integrado por jóvenes de la Facultad de Artes Plásticas buscará visibilizar mediante una exposición artística abierta al público.

Durante entrevista con VANGUARDIA, explicaron que la idea surgió al observar cómo el peatón suele quedar relegado dentro de la planeación urbana de Saltillo y cómo muchas situaciones incómodas o incluso peligrosas terminan normalizándose entre quienes transitan diariamente por la ciudad.

“El proyecto nace al observar cómo el peatón suele quedar excluido dentro de la ciudad y, a través de la instalación y el videoarte, queremos traducir esas experiencias cotidianas y la incomodidad en una experiencia visual que haga reflexionar sobre el espacio público y la movilidad urbana”, expresó el colectivo.

Los jóvenes señalaron que, durante el proceso de investigación, consultaron estudios sobre movilidad y también mantuvieron acercamiento con agrupaciones como Transporte Digno Saltillo, Movilidad Saltillo y Ruedas Rebeldes, enfocadas en temas de movilidad peatonal y ciclista. A partir de ello, y de experiencias personales, concluyeron que Saltillo enfrenta condiciones especialmente complicadas para quienes se desplazan caminando.

Incluso compararon la situación local con ciudades como Monterrey y Ciudad de México, donde, pese a su tamaño, consideran que existen mejores condiciones para recorrer ciertos sectores a pie. “Nos dimos cuenta de que en Saltillo es muy complicado y muy difícil la vialidad peatonal”, comentaron.

UNA CIUDAD DIFÍCIL DE CAMINAR

Dentro de las problemáticas detectadas, mencionaron el deterioro de banquetas y puentes peatonales, especialmente en sectores del sur y oriente de la ciudad. También señalaron que existe una diferencia evidente entre la infraestructura de distintas zonas de Saltillo.

“Vas al norte y todas las calles están lisas, los puentes están bien. Luego vas al sur, al oriente o al centro y las banquetas están craqueladas, el piso está disparejo. Claramente hay ausencia de mantenimiento”, señalaron.

El colectivo explicó que decidió realizar la exposición frente a la Alameda Zaragoza por tratarse de uno de los pocos espacios públicos accesibles y apropiados por la ciudadanía en Saltillo. Consideraron que el lugar también permitirá conectar de manera más directa con personas que viven diariamente estas dificultades de movilidad.

Más allá de emitir una postura política, insistieron en que el objetivo principal es generar reflexión y visibilizar una problemática que muchas veces pasa desapercibida o termina siendo asumida como normal por la población.