Beatriz Fraustro asume presidencia del Congreso de Coahuila; toman protesta diputados suplentes

La diputada Beatriz Fraustro asumió este martes la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del poder legislativo. El relevo se da luego de que la diputada Luz Elena Morales solicitara licencia temporal para separarse de sus funciones y participar en el actual proceso electoral, en el que busca la reelección.

Durante la sesión, también rindieron protesta Rocío del Carmen Ramos Moncada, suplente de Luz Elena Morales; Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, en sustitución de Álvaro Moreira; y Guillermo Arturo Sánchez García, suplente de Guillermo Ruiz. Cabe recordar que los legisladores solicitaron licencia desde la sesión del pasado 4 de mayo para integrarse a campañas electorales en busca de la reelección en distritos de Piedras Negras y Saltillo.

Tras asumir el cargo, Fraustro aseguró que dará continuidad al trabajo legislativo y mantendrá una dinámica de diálogo y apertura al interior del Congreso. “Quiero ser una presidenta que escucha bastante y que sobre todo en el escuchar de la gente vamos a legislar de manera correcta”, expresó. Reconoció además el trabajo realizado por Luz Elena Morales al frente de la Junta de Gobierno y afirmó que buscará mantener una conducción plural dentro del Poder Legislativo. La legisladora señaló que no habrá modificaciones a la agenda legislativa ya establecida y que se dará continuidad a los temas pendientes, además de incorporar nuevas propuestas ciudadanas que puedan surgir durante el periodo.

“Creo que es una agenda legislativa muy completa, en la que hay que procurar la continuidad y que los trabajos se sumen”, comentó. Con estas incorporaciones, aún quedan pendientes por cubrir las curules de Felipe González y Gerardo Aguado, ambos representantes de la región Laguna, quienes también solicitaron licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas.

Publicidad