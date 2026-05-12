Beatriz Fraustro asume presidencia del Congreso de Coahuila; toman protesta diputados suplentes

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    Beatriz Fraustro asume presidencia del Congreso de Coahuila; toman protesta diputados suplentes
    La diputada Beatriz Fraustro asumió este martes la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila tras la licencia solicitada por Luz Elena Morales. HOMERO SÁNCHEZ

La legisladora ocupará la presidencia de la Junta de Gobierno durante el periodo de licencia de Luz Elena Morales; además, el Congreso integró a tres diputados suplentes

La diputada Beatriz Fraustro asumió este martes la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del poder legislativo.

El relevo se da luego de que la diputada Luz Elena Morales solicitara licencia temporal para separarse de sus funciones y participar en el actual proceso electoral, en el que busca la reelección.

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$!Rocío del Carmen Ramos Moncada rindió protesta este martes como diputada suplente en el Congreso de Coahuila, tras la licencia solicitada por Luz Elena Morales.
Rocío del Carmen Ramos Moncada rindió protesta este martes como diputada suplente en el Congreso de Coahuila, tras la licencia solicitada por Luz Elena Morales. HOMERO SÁNCHEZ

Durante la sesión, también rindieron protesta Rocío del Carmen Ramos Moncada, suplente de Luz Elena Morales; Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, en sustitución de Álvaro Moreira; y Guillermo Arturo Sánchez García, suplente de Guillermo Ruiz.

Cabe recordar que los legisladores solicitaron licencia desde la sesión del pasado 4 de mayo para integrarse a campañas electorales en busca de la reelección en distritos de Piedras Negras y Saltillo.

$!Beatriz Fraustro aseguró que mantendrá una agenda legislativa basada en el diálogo, la apertura y la continuidad de los trabajos parlamentarios en Congreso del Estado de Coahuila.
Beatriz Fraustro aseguró que mantendrá una agenda legislativa basada en el diálogo, la apertura y la continuidad de los trabajos parlamentarios en Congreso del Estado de Coahuila. HOMERO SÁNCHEZ

Tras asumir el cargo, Fraustro aseguró que dará continuidad al trabajo legislativo y mantendrá una dinámica de diálogo y apertura al interior del Congreso.

“Quiero ser una presidenta que escucha bastante y que sobre todo en el escuchar de la gente vamos a legislar de manera correcta”, expresó.

Reconoció además el trabajo realizado por Luz Elena Morales al frente de la Junta de Gobierno y afirmó que buscará mantener una conducción plural dentro del Poder Legislativo.

La legisladora señaló que no habrá modificaciones a la agenda legislativa ya establecida y que se dará continuidad a los temas pendientes, además de incorporar nuevas propuestas ciudadanas que puedan surgir durante el periodo.

$!Ramos Moncada se integró a los trabajos legislativos del Congreso local durante la sesión en la que también asumió Beatriz Fraustro la presidencia de la Junta de Gobierno.
Ramos Moncada se integró a los trabajos legislativos del Congreso local durante la sesión en la que también asumió Beatriz Fraustro la presidencia de la Junta de Gobierno. HOMERO SÁNCHEZ

“Creo que es una agenda legislativa muy completa, en la que hay que procurar la continuidad y que los trabajos se sumen”, comentó.

Con estas incorporaciones, aún quedan pendientes por cubrir las curules de Felipe González y Gerardo Aguado, ambos representantes de la región Laguna, quienes también solicitaron licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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