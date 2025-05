En el momento de que un familiar debate entre la vida y la muerte, ojalá haya dejado instrucciones para quienes quedamos a cargo de lo administrativo, ¿no crees?

Estoy viendo una serie que se llama “Chicago Med”. Típica serie que mezcla emergencias médicas con las vidas personales de doctores, enfermeras, enfermos, y administrativos de un hospital. Al estar viendo episodio tras episodio, me he percatado de que a veces el personal del hospital lucha por la vida y a veces luchan por el derecho a morir, o mejor dicho, luchan para respetar la voluntad del enfermo. Por lo que veo, no es muy fácil moverse entre la vida y la muerte, con o sin actos heroicos que pueden haber sido o no solicitados por familias y por el mismo enfermo.

Creo yo (en mi muy humilde opinión - y sí te puedes reír tranquilamente) que lo que deseamos cada quien es un tema muy importante que debe hablarse con la familia cercana, especialmente si nos acercamos a una edad avanzada. Así como mi misma humilde opinión me dicta resolver asuntos funerarios anticipadamente, expresando los deseos claramente, si es que tenemos deseos. Luego andamos muriendo de imprevisto y dejamos todo a otras personas, quienes tienen que operar desde “es que ella hubiera querido...”

Es un tema escabroso, ciertamente, y veo a los médicos debatir entre sus convicciones personales entre un caso y otro, dejando irse a una persona y haciendo a otro luchar por su vida con tratamientos invasivos y complicados...y muy caros. Perdón que mencione el asunto económico en temas de vida y muerte, pero sí es un factor que hay que considerar. Y sí es verdad que no todos tendremos la opción de que se luche hasta el último momento por nuestra vida, y ciertamente no todos querremos que se luche tanto. Confieso que yo no.

Todos hemos perdido a familiares y amigos. La experiencia tiende a ser dolorosa y desconcertante. Quisiéramos tener la certeza de haber tomado todas las decisiones de manera correcta pero, eso es imposible. Una larga lista de “¿y si...?” seguramente nos acompañará durante toda nuestra vida. Jamás habrá respuestas a todas las preguntas. Creo que vale la pena hablar el tema para que los que se queden tengan una idea de qué queremos nosotros, ¿no?