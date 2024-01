En los dos o más Méxicos que existen, ¿gana el ‘segundo piso’ o el ‘back to the future’?

Y tú, ¿en qué decil estás?, ¿de cuál México eres parte? Quienes te rodean en un día normal, desde tu casa, en los trayectos o en el trabajo, escuela, ocupación, en tus redes sociales, ¿cómo crees que perciban un posible “segundo piso” de la 4T? Piensa qué cosas crees que hizo bien o mal este gobierno y cómo crees que esos otros ciudadanos a tu alrededor perciben tu lista de aciertos y desaciertos, filias y fobias sobre la 4T y AMLO. Ahora piensa que cada mexicano, en los distintos deciles y Méxicos, tiene su propia versión de este ejercicio y que las respuestas van a cambiar con base en cómo le ha ido en la feria. No, no se trata de si los otros son inteligentes como tú o simplemente “pentontos” por no pensar como tú. Es previsible que todos los análisis y pronósticos sobre la forma en que una u otra candidata gobernarían ocupen amplios espacios en las discusiones formales e informales sobre política.

En los medios de comunicación, en los espacios de editorialistas y “opinólogos”, en las redes sociales con amigos y familiares, por todos lados estaremos especulando con más o menos sustancia acerca de lo que creemos significaría el gobierno de la candidata oficialista o de la candidata del frente opositor. Como es normal, muchos de los que opinan estarán altamente influenciados por sus filias y fobias, difícil pedirle a amigos y conocidos, e incluso a nosotros mismos, hacer juicios 100% objetivos; siempre estarán y estaremos sujetos a lo que nuestra experiencia dicta, a lo que nos gusta y disgusta, de unos y de otros, pero probablemente más tocados por lo que otros nos han machacado por años que debería gustarnos o repelernos. Sí, es común ver a personas relativamente educadas y capaces hacerse juicios con base en lo que el rebaño o la manada considera aceptable o condenable y pudiera ser que eso, y no las preferencias o intereses personales, determinen el apoyo que cada persona otorgue a uno y otro proyecto político y a la interpretación de la realidad. Tratemos de pensar cómo sería un ejercicio sobre el futuro del país, con una u otra, para nosotros y los millones de mexicanos que pueden ser similares o distintos a mí.

Si Claudia gana se supone que debemos esperar que adoptará y reforzará lo que AMLO y la 4T han venido haciendo; eso es lo que ofrece e insiste en que ella pondrá “el segundo piso” de la 4T. Entonces, ¿qué cosas buenas y malas verían los dos (o más) Méxicos, cada decil? En general, ¿con qué ojos verían a un gobierno de Claudia los votantes que están repartidos en los distintos deciles (de ingreso, por lo pronto)? Ahora, hagamos el mismo ejercicio y preguntas para el caso de que gane Xóchitl. Es probable que tengamos más dudas acerca de qué tipo de políticas, gobierno y personajes formarían su gobierno, aunque las señales indican que estaría rodeada de perfiles e ideas asociadas a los 3 gobiernos anteriores. Entonces, pensemos que si pudiéramos escoger principalmente a los mejores funcionarios de esas tres administraciones priista y panistas y estos pudieran extraer solo las cosas buenas que hicieron Peña, Calderón y Fox, ¿cómo sería ese sexenio y cómo lo verías tú y tu México comparado a otros y sus similares que están en un México distinto al tuyo?, ¿en tu decil, en tu México, te irá mejor?

Es decir, para cada decil de la población, ¿sería mejor un gobierno con los aciertos y defectos de la 4T o uno que replique los aciertos y defectos de los gobiernos anteriores? Si los votantes se alejaran de las campañas del miedo sobre la 4T y sus formas y modos (militarista, anti-instituciones, destructiva) y del ruido que causan los personajes del pasado (corruptos, los de siempre, dinosaurios, ineficaces) que pudieran o no tener a Xóchitl rodeada, ¿cómo creemos que en cada decil se inclinen acerca de “más de lo de hoy” contra “más de lo de antes”? Si los deciles votaran solamente con esto en mente, ¿se ve posible que le pueda alcanzar a Xóchitl para ganar? Por ahora, parece que ella y su equipo confían que le ofrecen suficiente a suficientes deciles para que su “back to the future” derrote al “segundo piso”. Ella parece confiar en que la capirotada de formas, modos y personajes del PRI de Peña y el PAN de Calderón y Fox será suficiente para convencer. Los mismos ingredientes, receta, chefs y pinches. Basta con ver la lista de plurinominales, por ejemplo.

Supongo que en los equipos de campaña de CS y XG constantemente se hacen preguntas como las aquí planteadas para tantear si su oferta es suficiente para tener éxito. Ambos deben saber de qué tamaño es realmente su “voto duro” y entender que con eso no alcanza. Empezar a revisar qué pide y necesita cada decil de ingreso; deciles por edades, por educación, por región, medio rural o urbano. Y entonces pensar: ¿nos alcanza con lo que traemos?, ¿me desmarco o no del Presidente, me desmarco o no de mis padrinos quemados, traigo propuesta, traigo ideas suficientes? Si las candidatas son sinceras consigo mismas, al menos una de las dos tendría que reforzar la marcha y reconocer que ese discurso, esa plataforma, ese equipo y esas caras no serán suficiente para ganar, por más radicalización oficial o campaña del miedo opositora que exista.

