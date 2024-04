En los libros encontrarás tu refugio

Los libros representan cuantos sentimientos pueden experimentar los seres humanos. Tomar entre nuestras manos sus páginas, deleitarnos con los lomos y disfrutar su aroma significa, desde el primer encuentro, lanzarnos a la magia de escenarios únicos y sensaciones inexpresadas.

Cuando niños, aprendemos a entender que una letra tras otra, y una expresión tras otra, nos depara experiencias fantásticas que nos resultan inolvidables.

Luego viene el deseo de incorporar a nuestras vidas la experiencia encontrada en ellos. La literatura, ese espejo de la vida de la que hablaba el escritor, nos proporciona posibilidades y oportunidades únicas para comprender lo que dentro está de nosotros y el mundo que nos rodea.

Pero, de manera fantástica, irrumpir en otros mundos; en el extraordinario que otros han vivido o imaginado: en la melancólica poesía de aquellos; en la infinita tristeza en la mirada de autores con los que podemos llegar a compenetrar.

Hacemos así nuestra propia existencia con esos libros que nos resultarán amados para toda la vida. En los que encontramos aventura, ficción, emoción, calma, excitación, compasión, ternura. Empezamos por colocar los libros primeros en los primeros libreros. Conseguimos más libreros cuando los libros se empiezan a desbordar y a alcanzarnos por toda la casa.

Les dedicamos un sitio especial para dar así comienzo a nuestro refugio, la biblioteca, a la que vamos amando y consolidando.

Repasamos alguno de tiempo en tiempo; lo tomamos en nuestras manos y mucho nos dicen de lo que fuimos cuando lo leímos hace años, hace décadas. Cambiamos y lo que nos dicen ahora también nos suena diferente.

El autor que nos enterneció, ahora nos conmueve; el que nos conmovió, nos estremece o nos duele; pero no quedamos indiferentes frente a aquel que alguna vez hizo tanto por nosotros, que incluso logró transformar nuestra vida con una línea sutil. Que nos arrancó lágrimas con una poesía que arrastraba dolor. Que nos llenó la conciencia con un personaje de integridad completa.

Con los libros jamás sentiré el agobio que invada o altere la ecuanimidad, como ocurre con ciertos aparatos que al encenderlos traen consigo instrucciones para continuar en ellos, actualizaciones o constantes preguntas sobre virus y antivirus.

El libro está siempre cerca, siempre tan cerca sin hacernos sentir el agobio por intermitencias o apagones.

Hacemos de nuestros libros nuestro espejo y eso son las bibliotecas personales. Reflejan lo que somos, lo que nos interesó, lo que nos gustó, lo que hizo de nosotros quienes somos. Incluso los libros que fueron obsequiados muestran nuestro carácter: no pudimos o no quisimos retirarlos de nuestro mundo, del mundo literario que constituye a nuestra biblioteca.

El refugio natural. Donde la libertad y el cultivo del pensamiento hacen su asiento. El encuentro con nuestros libros nos ofrece un encuentro con cada una de las partes con que nosotros mismos nos hemos identificado y diseñado.

El Día del Libro se conmemora hoy 23 de abril con una jornada tan especial donde se celebra la lectura obsequiando una rosa, bella manera de festejar. De contagiar la felicidad que proporcionan y compartirla.

Cuando una joven madre me compartió que al final del día su hija de 8 años le dijo: “Hoy no te he leído. ¿Te leo mi cuento?”, pensé que es una de las maravillosas maneras de festejar un día como el de hoy, tan lleno de promesa y futuro.