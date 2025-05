Entre abuelas y convictos aspiracionales

Con estrenos en cines de comedias como la mexicana “Mamá reinventada”, de Bonnie Cartas y Joaquin Russek, fue mucho mejor el voltear los ojos al streaming en vísperas del Día de las Madres.

Así fue como, en forma paralela, resultó más gratificante encontrarnos el estreno en Netflix de una comedia mucho mejor basada incluso en una historia de la vida real que bajo el título de “Nonnas”, aunque tiene como protagonista al actor Vince Vaughn (“Los cazanovias”) como un joven neoyorkino de ascendencia italiana y de clase trabajadora que al morir su madre considera la mejor opción de honrarla con invertir la herencia que le dejó en un restaurante, las verdaderas estrellas de la película son las abuelas o mujeres de la tercera edad a quienes integra como chefs del local cuya actividad les inyecta vida y propósito a sus existencias y dan por ello ese título al filme.

Y cómo no si esos personajes tan diversos dentro de su mismo grupo como uniformes en el talento de la cocina y la buena sazón italiana son interpretados por primeras actrices ganadoras o nominadas al Oscar como Susan Sarandon (“Pena de muerte”; Lorraine Bracco (“Buenos muchachos”); Talia Shire (“Rocky”) y Brenda Vaccaro (“Once Is NotEnoigh”), quienes son como sus guisos “el corazón” de la comedia, que, aunque no resulta tan satisfactoria como obras anteriores de su director Stephen Chbosky (“Las ventajas de ser invisible”:”Extraordinario”), sí es mucho mejor que la mencionada “Madre reinventada”.

Pero sí a nominados al Oscar nos vamos e historias basadas en la realidad, otra plataforma de streaming estrenó en días pasados de manera simultánea una película que “Las vidas de Sing Sing” (“Sing Sing”), misma que ubicada en la prisión de máxima seguridad del mismo nombre nos presenta a Divine G (Colman Domingo) y un grupo de presidiarios entre quienes destacan hombres de color y latinos quienes encuentran en Shakespeare y el teatro en general una enaltecedora forma de resiliencia a través del poder humanista y transformador que posee el arte y cuyos protagonistas en este caso son en su mayoría los reclusos que han estado o estuvieron en dicha cárcel.

Segundo largometraje del director Greg Kwedar (“Transpecos”), “Las vidas de Sing Sing” fue estrenada en las salas de cine a mediados de febrero pasado luego de haber obtenido tres nominaciones al Oscar al Mejor Actor (Domingo); Mejor Canción y Mejor Guión Adaptado por el mismo Kwedar y uno de los reclusos que debuta interpretándose a sí mismo en la cinta, aunque este filme pasó prácticamente inadvertido frente a otras nominadas más controversiales como “Emilia Pérez” o “La Sustancia” pero ahora en la comodidad del hogar puede verse con la calma y el detalle que merece un trabajo que aunque tardó 8 años en materializarse su propuesta de docudrama es para la posteridad.

