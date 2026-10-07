Entre ‘Digger’ y ‘Nido de Ratas’

Desde sus avances “Digger”, el más reciente filme del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, se anticipaba en ser una bomba en la taquilla en la tradición de “Doctor Insólito” (Stanley Kubrick, 1964).

Esto porque el clásico sobre un general enajenado que provoca un potencial holocausto nuclear, que una sala de guerra llena de políticos intenta frenéticamente detener, aunque fue estrenada en plena Guerra Fría con Rusia, y por lo mismo tuvo críticas encontradas debido a que algunos consideraban que era una sátira nuclear muy riesgosa y de mal gusto, resultó ser un éxito de taquilla considerando que había contado con un modesto presupuesto de 1.8 millones de dólares para ganar a la larga entre 9.4 y 9.7 millones durante su corrida original (es decir, cuatro veces su costo), apoyada en gran medida por el inigualable talento de su actor protagónico, Peter Sellers.

Y nada qué ver. En su lugar, a pesar del riesgo que significó sobre todo para su actor protagónico Tom Cruise dejar de lado su asegurado nicho como héroe de acción en secuelas de “Misión: Imposible” o “Top Gun”, y su grandilocuente actuación que muy seguramente la dará otra nominación al Oscar, a “Digger” le pasó todo lo contrario ya que, haciendo honor a su título (aunque el original de “Blah, Blah, Blah” no era mucho mejor) se hundió literalmente en la taquilla empezando por Estados Unidos, donde a duras penas obtuvo una taquilla de 8 millones de dólares habiendo costado 125 millones su producción, lo que la convirtió en automático en un sonado fracaso.

Lo más triste es que la gente se volcó a ver una película que no le llega ni a los talones en calidad a “Digger” como lo es “Verity: La sombra del engaño”, un pseudo thriller psicológico que, queriendo tomar la estafeta de clásicos como “Bajos instintos” se queda en el nivel de “Cincuenta sombras de Grey” con todo y su protagonista, Dakota Johnson, cuando “Digger” es una obra maestra que como “Doctor Insólito” en su momento se burla de frente y con todo de una muy triste realidad, en su caso ambiental y política, como la que vivimos y entre la sociedad polarizada e ignorante que ha producido públicos del mismo tipo. El tiempo la ubicará en el lugar que merece.

Todavía más triste es que al momento de escribir estas líneas me estoy enterando de la muerte, aunque a los gloriosos 102 años de edad, de la actriz norteamericana Eva Marie Saint, quien antes de trabajar con grandes como Hithcock en otro clásico como “Intriga internacional” (1959), el cine le garantizó la inmortalidad de su presencia y su talento histriónico desde su debut en la pantalla grande con esa obra maestra: “Nido de ratas” (Elia Kazan, 1954) que le valió merecidamente el Oscar a la Mejor Actriz Secundaria de su año al tiempo que Marlon Brando ganó a su vez su primera estatuilla dorada como Mejor Actor y es un privilegio poder ver en Netflix.

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