Episodio 4: Narco-Estados: El más grande proceso de corrupción del continente americano

/ 17 enero 2026
    Episodio 4: Narco-Estados: El más grande proceso de corrupción del continente americano
    Bastón de narcos, sheinbaum Ilustración: MANDE

Plácido Garza México pasa de “porrista” a protagonista

¿Arre? ¡Arre!

Siguiendo con el relato sobre lo que hay detrás de la extracción de Maduro por parte de EEUU, la década de los 90´s se dio sin sobresaltos políticos, porque Castro no tenía dinero para desestabilizar a las democracias mediante las guerrillas.

El 9 de octubre de 1967 murió el Che Guevara a manos de tropas de Bolivia que operaron en conjunto con la CIA.

Había sido enviado por Fidel Castro para armar un golpe de Estado contra el gobierno democrático de René Barrientos Ortuño.

Antes de eso, el Che operó en 1965 un intento de desestabilización en Angola, pero al atorarse por 10 años, Fidel lo suplió con su propio hermano Raúl, quien llegó el 5 de noviembre de 1975 en apoyo del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, en su lucha contra las fuerzas pro occidentales.

El último de los 300,000 soldados cubanos de la llamada “Operación Carlota” salió de ese país a finales de 1989 y sirvió para que la resistencia africana consolidara su independencia y se acelerara la caída del apartheid en Sudáfrica.

El plan de Fidel era similar al de Trump ahora en Venezuela: Dejar a un incondicional suyo en el gobierno, pero los angoleños se opusieron ferozmente.. y la CIA también.

A finales de los 90´s, Fidel no tenía dinero para profundizar en su plan desestabilizador.

Fue barrido de Perú por el presidente Fujimori, cuando Castro se alió con Abimael Guzmán, el sanguinario terrorista del “Sendero Luminoso”.

En esa década, el narcotráfico es aplacado en el continente americano, que desploma los sembradíos de coca, de 80,000 hectáreas a 3,000 en Colombia, gobernado en esa época por los presidentes César Gaviria (1990-1994); Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002), todos pro EEUU.

Estaba siendo muy exitosa la eliminación del narcotráfico en América, pero apareció Hugo Chávez en 1999.

A partir de ahí, el régimen cubano tiene dinero, lo mismo que los narcos; se amafian y se desata lo que en estos días días sigue un flagelo para la salud, la vida, la seguridad y la democracia en el continente latinoamericano.

Venezuela es saqueada por Chávez. El país se empobrece y comienzan a huir los 7.8 millones que representan el 30% de su población total.

Todo esto -bajo el toldo del Foro de Sao Paulo, del presidente Lula da Silva y el control de la OEA- consolida la aparición de los narco Estados: Cuba, Venezuela, Bolivia (en el mandato de Evo Morales), Perú (con Pedro Castillo), Ecuador (con Correa), Nicaragua, Honduras y porristas como Chile (Boric), Brasil (con Lula) y el México de López Obrador y ahora Sheinbaum.

¿Cuál es la ideología de los narco-Estados?

- No es la izquierda, ni el socialismo ni el comunismo. Es la CORRUPCIÓN.

Episodio 3: Qué sigue en Venezuela. ¿Y en México?

Cajón Desastre:

- Mañana el Episodio 5 de esta serie, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

